PSV hoopt dat het de matige uitreeks van FC Barcelona in de Champions League woensdag een vervolg kan geven. De vijfvoudig winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi won namelijk slechts een van de laatste zes duels op vreemde bodem.

Barcelona was eerder deze groepsfase met 2-4 te sterk voor Tottenham Hotspur en speelde op bezoek bij Internazionale met 1-1 gelijk. Vorig seizoen werd gelijkgespeeld bij Olympiakos, Juventus (allebei 0-0) en Chelsea (1-1) en verloren van AS Roma (3-0). Die nederlaag betekende verrassend uitschakeling in de kwartfinales.

De Catalanen kunnen daarentegen wel goede statistieken in de groepsfase van de Champions League overleggen. In de laatste 26 pouleduels werd namelijk slechts één keer verloren. Ruim twee jaar geleden was Manchester City met 3-1 te sterk.

In eigen huis heeft PSV een gelijkspel of overwinning nodig om hoop te houden op de derde plek in poule B en daarmee overwintering in de Europa League. Met nog twee speelronden te gaan is het gat met Tottenham drie punten.

Bij een nederlaag óf een ongunstig resultaat bij Tottenham-Inter eindigt PSV voor de tweede Champions League-deelname op rij als laatste in de groep, wat een unicum in de historie van de club zou zijn. Twee seizoenen geleden werden de Eindhovenaren vierde achter Atlético Madrid, Bayern München en FK Rostov.

Stand in groep B 1. FC Barcelona 4-10 (11-3)

2. Internazionale 4-7 (5-5)

3. Tottenham Hotspur 4-4 (7-9)

4. PSV 4-1 (4-10)

Persoonlijk succesje lonkt voor De Jong

PSV-aanvoerder Luuk de Jong kan zich tegen Barcelona in een illuster rijtje scharen. De spits was in de laatste twee wedstrijden tegen Tottenham trefzeker en kan de derde PSV'er worden die in drie opeenvolgende Champions League-duels scoort.

In dienst van de Eindhovenaren presteerden alleen Gilles De Bilde (in 1997) en Ruud van Nistelrooij (1998) het om in drie wedstrijden op rij het net te vinden in het miljoenenbal.

PSV heeft doelpunten van De Jong hard nodig om een einde te maken aan een pijnlijke reeks, want de 24-voudig landskampioen wacht al twaalf Champions League-wedstrijden op winst. Dat is de langste serie ooit voor een Nederlandse club.

De laatste overwinning dateert van 8 december 2015, toen CSKA Moskou in Eindhoven met 2-1 werd verslagen door goals van De Jong en Davy Pröpper. Sindsdien volgden zeven nederlagen en vijf keer een gelijkspel.

Van Bommel houdt geen rekening met topper

Hoewel PSV zondag in de Eredivisie een belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord wacht, liet trainer Mark van Bommel dinsdag weten dat hij tegen Barcelona geen spelers gaat sparen. "Ons doel dit seizoen was overwinteren in Europa. Dat wordt niet makkelijk, maar het kan nog steeds", zei hij.

Bij Barcelona ontbreken onder anderen doelman Jasper Cillessen en aanvaller Luis Suárez. De oud-Ajacieden kampen met een blessure en zijn in Spanje achtergebleven.

PSV-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde in een 4-0-overwinning voor de Catalanen.

