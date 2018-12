Hoewel FC Barcelona zich al voor de knock-outfase van de Champions League heeft geplaatst én wordt geplaagd door blessures, verwacht trainer Mark van Bommel niet dat PSV daar woensdagavond veel voordeel uit zal halen in het duel met de Catalanen.

Onder anderen Luis Suárez, Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen, Arthur, Rafinha en Sergi Roberto kampen met blessures en zijn dinsdag niet naar Eindhoven afgereisd. Lionel Messi en Philippe Coutinho zitten wel in de Barcelona-selectie.

"Blessures zijn nooit prettig, maar Barcelona heeft een brede selectie met veel goede spelers. Ik weet zeker dat ze een aardig representatief elftal op het veld kunnen zetten", zei Van Bommel dinsdag op zijn persconferentie in Eindhoven.

Barcelona leeft niet met veel vertrouwen toe naar het treffen met PSV, want de ploeg van trainer Ernesto Valverde bleef zaterdag bij Atlético Madrid (1-1) voor de zesde keer dit seizoen zonder zege. Van Bommel denkt overigens niet dat de Catalanen daar in de war van zijn geraakt.

"Het is niet zo dat ze in een zware crisis zitten", benadrukt de coach van PSV. "De resultaten van Barcelona in de competitie zijn dit seizoen misschien niet helemaal naar verwachting, maar ze staan er niet slecht voor. Het blijft een topploeg die elke wedstrijd wil winnen."

PSV heeft nog kans op derde plek

Barcelona doet het in de Champions League een stuk beter - van de vier groepsduels werden er drie gewonnen - en is al zeker van een plek bij de laatste zestien. PSV maakt geen kans meer op de volgende ronde, maar kan nog wel derde worden in groep B en daarmee een ticket voor de Europa League veroveren.

De Eindhovenaren moeten dan hun laatste twee wedstrijden winnen en zijn dan nog afhankelijk van de resultaten van de huidige nummer drie Tottenham Hotspur. De Londenaren hebben drie punten meer en spelen woensdag thuis tegen Internazionale.

Hoewel PSV drie van zijn eerste vier groepsduels verloor, heeft Van Bommel genoeg vertrouwen in een goede afloop tegen Barcelona. "Natuurlijk wordt het zwaar, maar de realiteit is dat wij in staat zijn het ploegen in deze poule lastig te maken. Dat het opnieuw moeilijk wordt, is vrij logisch."

Van Bommel gaat geen rekening houden met topper

Vier dagen na het duel met Barcelona wacht PSV, dat in dertien competitiewedstrijden nog geen punt verloor, al de topper tegen Feyenoord. Van Bommel is desondanks niet van plan spelers te sparen voor die wedstrijd in De Kuip.

"We houden nooit rekening met de wedstrijd van zondag, ook niet nu we al uitgeschakeld zijn voor de Champions League. Ons doel dit seizoen was overwinteren in Europa. Dat wordt niet makkelijk, maar het kan nog steeds."

De wedstrijd tussen PSV en FC Barcelona begint woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Kralovec. Het eerste duel tussen de twee ploegen eindigde in een 4-0-overwinning voor de Catalanen.

Stand in groep B 1. FC Barcelona - 10 punten (11-3)

2. Internazionale - 7 punten (5-5)

3. Tottenham Hotspur - 4 punten (7-9)

4. PSV - 1 punt (4-10)

