José Mourinho heeft korte metten gemaakt met het idee dat de spelers van Manchester United niet bestand zijn tegen de druk in thuiswedstrijden. Volgens de Portugese coach is dat niet de oorzaak van de teleurstellende resultaten voor eigen publiek dit seizoen.

"Als spelers druk voelen voor een thuisduel, dan kunnen ze beter thuisblijven en de wedstrijd op televisie kijken", zei Mourinho maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met het Zwitserse Young Boys.

"Het is nota bene een duel waarin je volop wordt gesteund door eigen supporters. Ik voel nooit druk voor thuiswedstrijden. Als je mij had gevraagd of ik dinsdag liever in Bern of in Manchester had gespeeld, dan zal ik altijd voor dat laatste kiezen."

Manchester United plaatst zich dinsdag voor de knock-outfase van de Champions League als Young Boys wordt verslagen én Valencia niet wint bij Juventus, maar de 'Red Devils' presteren dit seizoen wisselvallig op Old Trafford. Van de negen thuisduels werden er maar drie gewonnen (alle competities).

Mourinho wil dat United alles op alles zet

Ook zaterdag in de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace (0-0) slaagde United er niet in op eigen bodem drie punten te pakken. Mourinho vond dat zijn spelers te weinig "met het hart" speelden en hoopt dat ze die les meenemen naar het treffen met Young Boys.

"Ik wil dat mijn spelers tegen Young Boys in het veld staan alsof het de laatste kans is om de volgende ronde te bereiken. Alsof het een knock-outwedstrijd is die we moéten winnen."

"Jullie dachten zeker dat José zijn spelers zou vertellen om rustig te beginnen", vervolgde Mourinho zijn persconferentie in de derde persoon. "Het is precies het tegenovergestelde. Ik wil dat ze sterk starten en er gelijk voor gaan."

De wedstrijd tussen Manchester United en Young Boys begint dinsdag om 21.00 uur. Juventus, dat twee punten meer heeft dan United en aan kop gaat in groep H, speelt dan voor eigen publiek tegen Valencia.

