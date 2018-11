Na drie wedstrijden zonder zege in de Bundesliga blijft Bayern München-trainer Niko Kovac strijdbaar. De Kroaat kan een succes in de Champions League tegen Benfica dinsdag desondanks goed gebruiken.

"Het woord opgeven ken ik niet'', zei Kovac op de persconferentie een dag voor het duel met Benfica. "Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van doorzetten. Ik kijk vooruit en blijf vechten."

"We hebben morgen voldoende aan één punt, maar we willen gewoon winnen", aldus de trainer. "En als dat lukt, dan willen we daarna weer goed gaan presteren in de Bundesliga."

Bayern is na vier duels koploper in groep E van de Champions League (waarin ook Ajax speelt) en heeft aan een gelijkspel tegen Benfica genoeg om zeker te zijn van overwintering. Die prestaties staan in schril contrast met de huidige situatie in de Bundesliga.

De kampioen van de afgelopen zes jaar staat na twaalf speelrondes slechts op de vijfde plaats. De achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt negen punten.

Stand Groep E 1. Bayern München 4-10 (7-1)

2. Ajax 4-8 (6-2)

3. Benfica 4-4 (4-6)

4. AEK Athene 4-0 (2-10)

Voorzitter Hoeness kritisch op trainer en spelers

Na het 3-3-gelijkspel van zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf haalde voorzitter Uli Hoeness hard uit naar de trainer en zijn spelers. "We spelen slecht, ongeïnspireerd en zonder enig zelfvertrouwen. Het moet beter tegen Benfica."

Hoeness stelde dat Kovac de wedstrijd tegen de Portugezen in ieder geval zou coachen, maar over de verdere toekomst gaf hij geen garanties. "Ik sluit niets uit. We gaan de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren."

De 47-jarige Kovac maakte afgelopen zomer de overstap van Frankfurt naar Bayern. Zijn contract in München loopt nog tot medio 2021.

Bayern mist veel spelers door blessures

De trainer mist tegen Benfica de geblesseerde Kingsley Coman, James Rodríguez, Thiago en Corentin Tolisso, terwijl Serge Gnarby waarschijnlijk ook niet op tijd fit is om te spelen.

Bayern-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur, de aftrap bij AEK Athene tegen Ajax is al om 18.55 uur. Bayern sluit de groepsfase over twee weken af met een uitwedstrijd tegen Ajax.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de standen en het programma in de Champions League