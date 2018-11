Luis Suárez en Jasper Cillessen vliegen dinsdag niet mee met de selectie van FC Barcelona voor het Champions League-duel met PSV. De ex-Ajacieden ontbreken door blessures in Eindhoven.

Suárez is twee weken uitgeschakeld door een knieblessure en zal stamceltransplantatie ondergaan. Cillessen ontbreekt twee tot drie weken door een spierscheuring in zijn been. Die liep de doelman zaterdag op tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1).

Met negen treffers in twaalf competitieduels is Suárez uitstekend op dreef, maar in de Champions League wist hij dit seizoen nog niet te scoren. Cillessen is ook dit seizoen tweede keus achter Marc-André ter Stegen. De doelman van Oranje keept alleen in de Copa del Rey.

Ook verdediger Thomas Vermaelen, middenvelders Arthur en Rafinha en aanvaller Sergi Roberto ontbreken in de selectie van de Spaanse landskampioen. Daar staat de terugkeer van Philippe Coutinho tegenover. De Braziliaan is hersteld van een hamstringblessure.

Lionel Messi maakte twee weken geleden zijn rentree na een gebroken arm en behoort ook tegen PSV tot de spelersgroep van trainer Ernesto Valverde. Messi speelde sinds zijn rentree tegen Real Betis (3-4-nederlaag) en Atlético Madrid.

Stand in groep B 1. FC Barcelona 4-10 (11-3)

2. Internazionale 4-7 (5-5)

3. Tottenham Hotspur 4-4 (7-9)

4. PSV 4-1 (4-10)

Barcelona strijdt alleen nog om groepswinst

Barcelona is koploper in groep B van de Champions League en is al zeker van een plek in de knock-outfase. Daardoor staat voor de Catalanen alleen nog groepswinst op het spel. De voorsprong op Internazionale bedraagt drie punten.

Hekkensluiter PSV is al uitgeschakeld voor een plek in de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel strijdt nog wel met Tottenham Hotspur om de derde plek in de poule en heeft minimaal een gelijkspel nodig om in de race te blijven.

PSV-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Tsjechische arbiter Pavel Kralovec.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de standen en het programma in de Champions League