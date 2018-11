Ajax wacht mogelijk een straf voor ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd van afgelopen woensdag tegen Benfica (1-1) in de groepsfase van de Champions League.

De Europese voetbalbond UEFA heeft een zogeheten disciplinair onderzoek ingesteld naar het wangedrag van de supporters van de club uit Amsterdam.

De aanklachten die zijn ingediend bij de tuchtcommissie van de UEFA gaan over ordeverstoring en schade veroorzaken.

Benfica moet eveneens vrezen voor een sanctie. De fans van de club uit Lissabon zouden stadiontrappen hebben geblokkeerd.

Ajax-supporters op de vuist met politie

Ajax-supporters gingen voorafgaand aan het duel op de vuist met de politie in Estádio da Luz. Dat gebeurde toen agenten de eerste rijen van het bezoekersvak vrij wilden houden.

De politie greep hard in en verwijderde supporters van de recordkampioen van Nederland van de eerste rijen, waarna zij stoeltjes afbraken en die richting de agenten gooiden.

Ajax deed door het gelijkspel goede zaken in de strijd om een plek in de knock-outfase van het grootste en belangrijkste Europese clubtoernooi.

De ploeg van trainer Erik ten Hag bezet de tweede plaats in poule E en is over drie weken bij een zege in Athene op AEK sowieso verzekerd van een vervolg in de Champions League.

