De manier waarop Raheem Sterling zijn club Manchester City woensdag tegen Shakhtar Donetsk aan een 2-0-voorsprong hielp, zit de aanvaller niet lekker. Hij kreeg voor rust op bizarre wijze een strafschop van scheidsrechter Viktor Kassai.

Sterling dribbelde in de eerste helft van het simpel gewonnen Champions League-duel (6-0) het strafschopgebied binnen en viel doordat hij overduidelijk zelf in de grond trapte. Tot ieders verbazing zag Kassai er een penalty in, die vervolgens door Gabriel Jesus werd benut.

"Ik wilde de bal stiften en heb geen idee wat er toen gebeurde, maar ik eindigde op de grond. Er was geen contact en het kwam puur door mezelf. Mijn excuses aan de scheidsrechter en Shakhtar", zei de 23-jarige Sterling, die zelf de 3-0 maakte, na de wedstrijd bij BT Sport.

Het verbaasde ook manager Josep Guardiola en de rest van de reservebank van City dat Sterling een strafschop kreeg voor de buiteling. "We hadden direct door dat het geen penalty was", aldus de Spanjaard.

"Raheem had dat eerlijk kunnen zeggen, maar dat had James Milner vorig seizoen namens Liverpool bijvoorbeeld ook kunnen doen tegen ons. Ik hou er niet van om op zo'n manier te scoren, maar Raheem realiseerde zich op dat moment niet goed wat er gebeurde."

Guardiola kan niet wachten op VAR

Volgens Guardiola is het opmerkelijke incident in de wedstrijd tegen Shakhtar een bevestiging dat er in de Champions League dringend behoefte is aan de invoer van de Video Assistant Referee (VAR). De videoarbiter debuteert volgend seizoen in het miljoenenbal, maar Guardiola had het liever eerder gezien.

"De scheidsrechters hebben lang geleden al aangegeven dat ze hulp nodig hebben. Ze willen geen fouten maken. Het neemt hooguit tien seconden in beslag om een beslissing te nemen met hulp van de VAR."

Ondanks de onterechte penalty is Sterling blij met de overwinning op Shakhtar, want eerder ging City tijdens de groepsfase in eigen huis nog verrassend met 1-2 onderuit tegen Olympique Lyon.

"Deze overwinning is heel belangrijk. De wedstrijd tegen Lyon heeft ons wakker geschud. Teams als Lyon en Shakhtar kunnen je pijn doen als je de bal verspeelt."

