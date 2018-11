Cristiano Ronaldo maakte woensdag zijn eerste Champions League-treffer voor Juventus, maar hij kon daar niet echt van genieten. De 33-jarige vedette baalde van de in zijn ogen onverdiende zege van Manchester United (1-2).

"United heeft niks gedaan om de overwinning te verdienen", aldus Ronaldo na de wedstrijd op de Italiaanse televisie. "Het was niet eens geluk dat ze toch wonnen, want je zorgt voor je eigen geluk. Deze zege was gewoon ons cadeau aan Manchester."

De Portugees zette Juventus halverwege de tweede helft op voorsprong met een zeer fraaie volley, na een hoge bal van Leonardo Bonucci.

"Ik had pas door dat het een fantastische goal was nadat ik de herhaling zag in de kleedkamer", zei hij. "Ik ben blij met mijn doelpunt, maar ben teleurgesteld omdat we deze wedstrijd makkelijk hadden moeten winnen."

'We moeten leren van onze fouten'

Juventus had het grootste deel van de wedstrijd weinig te duchten van United, maar gaf de zege toch uit handen. Juan Mata tekende vier minuten voor tijd uit een vrije trap voor de gelijkmaker en een eigen goal van Bonucci in de laatste minuut bezorgde de bezoekers zelfs de drie punten.

"We domineerden de wedstrijd, hadden meer kansen en konden het afmaken", baalde Ronaldo van zijn eerste nederlaag in het shirt van Juventus. "United creëerde alleen twee kansen uit standaardsituaties. We moeten leren van onze fouten, maar zijn gelukkig nog steeds koploper in de groep."

Juventus heeft negen punten na vier wedstrijden. United is de nummer twee met zeven punten, terwijl Valencia derde staat met vijf punten. De volgende wedstrijden in groep H zijn Juventus tegen Valencia en Manchester United tegen Young Boys op dinsdag 27 november.

