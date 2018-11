​Sergio Ramos heeft op Twitter excuses gemaakt voor de elleboogstoot die hij woensdag uitdeelde aan Viktoria Plzen-middenvelder Milan Havel. De Tsjech brak daarbij zijn neus en moest zich laten vervangen.

Real Madrid-captain Ramos, die niet voor het eerst in zijn loopbaan betrokken was bij een dergelijk incident en al 24 keer rood kreeg, geeft toe dat hij Havel in de 38e minuut van de Champions League-wedstrijd onnodig raakte.

"Een overwinning om op voort te borduren, maar ook een om van te leren. Het voetbal brengt je altijd dingen bij", zegt de 32-jarige centrale verdediger, die niet bestraft werd voor zijn actie, op Twitter.

"Ik had het duel niet op een dergelijke manier moeten ingaan. Milan, het was niet mijn bedoeling om je te blesseren. Ik hoop dat je snel herstelt."

Real, dat sinds het ontslag van Julen Lopetegui wordt geleid door interim-coach Santiago Solari, won de wedstrijd in Tsjechië eenvoudig met 0-5. Vier van de vijf treffers vielen al in de eerste helft en werden gemaakt door Karim Benzema (twee), Casemiro en Gareth Bale. Na rust scoorde ook Toni Kroos.

Ramos is in groep G hard op weg naar de volgende ronde met de club waarmee hij in de laatste vijf jaar vier keer de Champions League won. Real heeft net als AS Roma negen punten. Het gat naar CSKA Moskou (vier) en Plzen (één) is royaal.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League