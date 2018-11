Manchester United-manager José Mourinho vestigde dinsdag na het gewonnen Champions League-duel met Juventus (1-2) de aandacht op zich door het thuispubliek opzichtig te provoceren. Volgens de Portugees was het slechts een reactie op beledigingen aan zijn adres.

Na het eindsignaal betrad Mourinho het veld, richtte hij zich tot de fans van Juventus en bracht hij zijn hand naar zijn oor. Het leverde hem boze reacties van het publiek én een aantal Juventus-spelers op.

"Als je Italiaans verstaat, weet je dat ik negentig minuten lang ben beledigd. Daarom reageerde ik zo", zei Mourinho over zijn actie.

"Ik had het beter niet kunnen doen en met een rustig hoofd had ik het ook niet gedaan, maar ik voelde me diep gekrenkt door al die beledigingen aan het adres van mij en mijn familie. Ik heb trouwens niemand beledigd, maar alleen een gebaar gemaakt om de fans te melden dat ik ze graag wat luider wilde horen."

'Fans waren mijn verleden niet vergeten'

Mourinho was het mikpunt van de Juventus-supporters omdat hij in het verleden coach was van concurrent Internazionale, waarmee hij in 2010 de Champions League won.

Voor de Portugees zelf was dat overigens helemaal geen issue. "Als ik voor een club als United werk, moet ik mijn verleden vergeten. Vooral tijdens een wedstrijd", zei hij.

"Tijdens de negentig minuten denk ik er helemaal niet aan dat ik coach was van Inter, Real Madrid of Chelsea, en vertegenwoordig ik United, maar de fans waren mijn verleden niet vergeten. Ik deed echter gewoon mijn werk."

'Hebben van een topploeg gewonnen'

Juventus kwam in de tweede helft op voorsprong door een fraai doelpunt van oud-United-speler Cristiano Ronaldo, maar Mourinho en United gingen er door late goals van Juan Mata en Leonardo Bonucci (eigen doelpunt) alsnog met de winst vandoor.

"Ik geniet van deze overwinning, want we hebben van een topploeg gewonnen. Ik ben een professional en heb veel respect voor Juventus. Zij kunnen alles winnen, terwijl wij een ploeg hebben met relatief weinig Champions League-ervaring."

Bij een gelijkspel had Juventus een ticket voor de achtste finales veroverd, al is de club uit Turijn met negen punten nog wel koploper in groep H. Nummer twee United volgt op twee punten achterstand. Valencia (vijf) en Young Boys (één) completeren de poule.

