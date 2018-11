Ajax heeft woensdag op bezoek bij Benfica goede zaken gedaan in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde met 1-1 gelijk tegen de Portugezen waardoor Ajax weer een stap dichter bij de knock-outfase is.

Bij rust leidde Benfica nog verdiend met 1-0 na een blunder van André Onana, waarvan Jonas profiteerde. In de tweede helft kwam Ajax beter voor de dag en maakte Dusan Tadic in de 61e minuut gelijk.

Ook Onana onderscheidde zich nog, want hij voorkwam in de laatste seconde met een knappe redding op een schot van Gabriel dat het toch nog misging voor Ajax.

Door het gelijkspel zakte Ajax wel een plaatsje in groep E, want Bayern München won door twee goals van Robert Lewandowski met 2-0 van AEK Athene. De club uit München heeft nu tien punten uit vier wedstrijden en Ajax volgt met acht. Benfica staat derde met vier punten en AEK Athene is nog puntloos.

Als Ajax op dinsdag 27 november wint bij AEK Athene, dan is al zeker dat de Amsterdamse club voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 overwintert in de Champions League. En ook als Benfica die avond niet zegeviert bij Bayern is Ajax door, ongeacht het resultaat in Athene.

Op woensdag 12 december sluit Ajax de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München.

Onana in de fout bij ingooi Benfica

In tegenstelling tot twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA (1-0-zege) - toen Ajax veel kansen kreeg - creëerde de ploeg van Ten Hag woensdag in Lissabon vrijwel niets in de eerste helft. Benfica was wel meteen gevaarlijk met schoten van Álex Grimaldo en Franco Cervi, maar beide keren was Onana bij de les.

In de loop van de eerste helft nam Benfica iets gas terug. Ajax leek even adem te kunnen halen, tot Onana na een half uur in de fout ging. Eerst ontsnapte de Kameroense doelman toen hij een terugspeelbal niet goed verwerkte, maar uit de daaropvolgende ingooi liep het geklungel van Onana wel verkeerd af. De keeper kwam onnodig uit zijn doel, miste de bal en Jonas profiteerde door binnen te schieten (1-0).

De voorsprong had tot gevolg dat Benfica kon inzakken en pas na 38 minuten was daar dan eindelijk het eerste schot op doel van Ajax. Odisseas Vlachodimos bracht redding op een vrije trap van Hakim Ziyech.

Dat leek het enige Amsterdamse gevaar in de eerste helft te worden, tot Ajax op slag van rust een enorme kans kreeg. Een vrije trap van Lasse Schöne werd gekeerd door Vlachodimos, waarna de bal via Tadic voor de voeten van Donny van de Beek kwam. De middenvelder kon binnenschieten, maar zijn inzet ging rakelings voorlangs en Frenkie de Jong kwam een teenlengte tekort om alsnog binnen te tikken.

Ajax begint beter aan tweede helft

De kans van Van de Beek bleek de opmaat voor een beter Ajax in de tweede helft. Kort na rust maakte David Neres het de Benfica-verdedigers een paar keer knap lastig en vond hij het hoofd van Tadic. De Serviër, die door Ten Hag in de spits was geposteerd, kon de bal niet genoeg kracht geven om Vlachodimos te verontrusten.

In de 61e minuut was het wel raak via Tadic. Ziyech stuurde de aanvaller met een prachtige pass richting Vlachodimos en die werd omspeeld door Tadic. Al glijdend werkte de Ajacied de bal vervolgens over de doellijn (1-1).

In de wetenschap dat Benfica moest winnen om zicht te krijgen op overwintering in de Champions League, drong de thuisploeg na de gelijkmaker weer wat meer aan. Invaller Haris Seferovic dwong met een schot vanaf links Onana tot een redding.

Aan de andere kant mocht ook Ajax blijven hopen op drie punten. Een schot van Ziyech werd aangeraakt en viel bijna binnen in de verre hoek.

In de absolute slotfase kreeg Benfica nog een paar mogelijkheden én een enorme kans in de laatste seconde. Onana maakte zijn fout goed door redding te brengen op het schot van Gabriel. De 22-jarige keeper voorkwam daarmee een nederlaag, waardoor Ajax nog niet zeker, maar wel een stap dichter bij de knock-outfase van de Champions League is.