Bayern München heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de Champions League. De poulegenoot van Ajax was met 2-0 te sterk voor AEK Athene. In groep F rekende Manchester City overtuigend af met Shakhtar Donetsk (6-0), terwijl Memphis Depay met Olympique Lyon een overwinning verspeelde tegen Hoffenheim (2-2).

Bayern kwam na 31 minuten op voorsprong tegen AEK in de Allianz Arena dankzij een benutte penalty van Robert Lewandowski. De Poolse spits mocht aanleggen van elf meter nadat hij vlak daarvoor zelf in het strafschopgebied onderuit werd getrokken.

AEK had daar niet veel tegenin te brengen en twintig minuten voor tijd viel dan ook de beslissing in München. Lewandowski werkte de bal met de punt van zijn voet binnen nadat een corner werd doorgekopt en tekende voor zijn vierde Champions League-treffer dit seizoen.

Arjen Robben moest het treffen met AEK aan zich voorbij laten gaan. De 34-jarige Groninger, die de eerste drie wedstrijden in het miljoenenbal wel speelde, kampt met een blokkade in zijn knie.

Door de zege staat Bayern met één been in de achtste finales. De 'Rekordmeister' zag Ajax met 1-1 gelijkspelen bij Benfica en gaat nu alleen aan kop in groep E met tien punten, twee meer dan de Amsterdammers.

Manchester City bijna zeker van achtste finales

In groep F zette Manchester City een grote stap naar de achtste finales. De 'Citizens' boekten in het eigen Etihad Stadium een klinkende 6-0-zege op Shakhtar Donetsk.

City overtuigde dit seizoen nog niet in de Champions League, maar was tegen Shakhtar snel in veilige haven. David Silva tekende na dertien minuten voor de openingstreffer en Gabriel Jesus maakte er tien minuten later 2-0 van door een penalty te benutten.

De aanleiding voor de strafschop was zeer opmerkelijk. Raheem Sterling leek door Mykola Matviyenko onderuit te worden geschopt in het strafschopgebied, maar uit de herhaling bleek dat de aanvaller zelf in de grond trapte.

Aan het begin van de tweede helft gooide diezelfde Sterling de wedstrijd in het slot. De Engelsman dribbelde met gemak langs de verdedigers van Shakhtar en krulde de bal vervolgens fraai in de verre hoek.

In de laatste twintig minuten werkte City nog flink aan het doelsaldo. Jesus schoot in de 72e minuut opnieuw raak uit een strafschop, Riyad Mahrez maakte er zes minuten voor tijd 5-0 van en het slotakkoord was in de tweede minuut van de blessuretijd voor Jesus.

Memphis en Lyon niet langs Hoffenheim

In diezelfde groep gaf Memphis met Lyon een zege uit handen in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim, die werd gefloten door scheidsrechter Danny Makkelie: 2-2. Lyon kwam na negentien minuten nog wel op 1-0 via Nabil Fekir, die na meerdere mislukte pogingen van ploeggenoten wel raak schoot.

Amper tien minuten later incasseerde Hoffenheim, waar Joshua Brenet op de bank bleef, al de tweede treffer via Tanguy Ndombele. Daar bleef het lange tijd bij, maar Andrej Kamaric bracht de spanning in de wedstrijd terug door na 65 minuten de aansluitingstreffer aan te tekenen.

Vlak daarvoor moest Hoffenheim juist een tegenvaller incasseren, nadat Kasim Nuhu zijn tweede gele kaart kreeg en dus met rood moest vertrekken.

Met tien man zochten de bezoekers naar de gelijkmaker, al hield Lyon lange tijd stand. Door een doelpunt van Pavel Kaderabek in de tweede minuut van de blessuretijd nam Hoffenheim alsnog een punt mee uit Frankrijk. Memphis was drie minuten voor tijd al gewisseld.

City staat nu op negen punten uit vier wedstrijden, drie meer dan Lyon. Hoffenheim houdt met drie punten nog een kans op een plek in de volgende ronde en Shakhtar is met twee punten ook nog niet kansloos.

