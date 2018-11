Juventus heeft woensdagavond verzuimd zich al voor de achtste finales van de Champions League te plaatsen. De 'Oude Dame' verloor dankzij twee late treffers met 1-2 van Manchester United. Justin Kluivert boekte met AS Roma een zege op CSKA Moskou (1-2) en Real Madrid won met 0-5 bij Viktoria Plzen.

Het was lang wachten op een doelpunt bij Juventus-Manchester United, maar uitgerekend Cristiano Ronaldo brak na 65 minuten alsnog op schitterende wijze de ban in Turijn.

De 33-jarige aanvaller, die tussen 2003 en 2009 voor United speelde, nam een hoge bal van Leonardo Bonucci in een keer op zijn voet en zag zijn volley op fraaie wijze in het doel belanden. Ronaldo tekende zo voor zijn eerste Champions League-treffer in dienst van Juventus.

De thuisploeg leek daarna af te stevenen op een overwinning, maar gebeurde niet. Juan Mata schoot in de 86e minuut een vrije trap binnen en door een eigen doelpunt van Bonucci in de laatste minuut pakte United zelfs de volle buit in Italië.

Juventus, dat bij een gelijkspel een ticket voor de achtste finales had veroverd, is nog wel koploper in groep H met negen punten. Nummer twee United volgt op twee punten en Valencia, dat eerder op woensdag met 3-1 won van Young Boys, staat derde met een achterstand van vier punten op Juventus.

Valencia loopt na rust weg bij Young Boys

Valencia won eerder op de avond met 3-1 van Young Boys en Santi Mina speelde een belangrijke rol bij de thuisclub. De 22-jarige spits van de Spanjaarden opende na een kwartier spelen de score. Mina stond op de juiste plaats toen de bal na een inzet van Carlos Soler via de paal weer het veld in stuiterde.

Young Boys, dat in april voor het eerst in 32 jaar de Zwitserse landstitel veroverde, kwam in de 37e minuut via Roger Assalé langszij. Santi Mina zorgde er vijf minuten later voor dat Valencia toch met een goed gevoel ging rusten. Hij verlengde de bal na een voorzet van rechts.

Carlos Soler vergrootte na tien minuten spelen in de tweede helft de voorsprong tot 3-1 voor Valencia. Young Boys, waar Sékou Sanogo een kwartier voor tijd direct rood kreeg voor een onbesuisde actie, blijft laatste met één punt.

Kluivert wint nipt met AS Roma

In groep G deed AS Roma goede zaken met de 1-2-overwinning bij CSKA Moskou. De negentienjarige Kluivert had in Moskou een basisplaats en werd na zeventig minuten gewisseld door trainer Eusebio Di Francesco. De 1-2-eindstand stond op dat moment al op het scorebord.

Konstantinos Manolas maakte al na vier minuten de 0-1 voor Roma en dat mocht de Russische doelman Igor Akinfeev zich aanrekenen. Akinfeev zat mis bij een corner van Lorenzo Pellegrini en de Griekse verdediger kopte raak.

Kort na rust was de stand weer in evenwicht door een goal van de IJslander Arnór Sigurdsson, maar daarna kreeg CSKA kort achter elkaar twee tegenvallers te verwerken.

In de 56e minuut pakte verdediger Hördur Magnússon, de andere IJslander in de Russische ploeg, zijn tweede gele kaart en dus rood en drie minuten later tekende Pellegrini voor de 1-2. Het ontging de scheidsrechter dat de Italiaanse middenvelder dat deed vanuit buitenspelpositie.

Door de zege is Roma bijna zeker van overwintering in de Champions League. De Italiaanse club, die vorig seizoen tot de halve finales kwam, staat met negen punten uit vier wedstrijden op de tweede plek in groep G en CSKA staat derde met vier punten.

Real Madrid met speels gemak langs Plzen

Real Madrid boekte een bijzonder eenvoudige zege bij Viktoria Plzen (0-5) en staat net als Roma op negen punten. De 'Koninklijke' heeft wel een beter doelsaldo dan de Romeinen.

Bij rust stond het al 0-4 voor het sterke Real, waar Karim Benzema uitblonk. De Franse spits tekende voor de eerste en derde treffer in Tsjechië en daarmee ook voor zijn tweehonderdste goal in dienst van Real. De andere doelpunten in de eerste helft kwamen op naam van Casemiro en Gareth Bale.

De wedstrijd was al na 45 minuten gespeeld en Real nam daardoor in de tweede helft gas terug. Viktoria Plzen was niet bij machte om iets aan de ruime achterstand te doen, maar bleef een nog veel grotere nederlaag bespaard. Toni Kroos zorgde na 67 minuten met een fraaie boogbal nog voor 0-5 en daar bleef het bij.

Real, dat een zeer moeizame seizoensstart kende en om die reden eind oktober trainer Julen Lopetegui ontsloeg, boekte zo de derde zege op rij. Onder interim-trainer Santiago Solari werd eerder van UD Melilla (0-4) en Real Valladolid (2-0) gewonnen.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League