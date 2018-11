PSV-trainer Mark van Bommel zag dinsdag ondanks de late nederlaag op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-1) en daarmee de uitschakeling in de Champions League veel positieve punten bij zijn ploeg.

"We hebben ons tegen een zeer sterke tegenstander fantastisch geweerd, gevochten als leeuwen en heel lang stand gehouden. Jammer dat we er niets aan hebben overgehouden", zei Van Bommel voor de camera van Veronica.

PSV kende nog wel een droomstart op Wembley, want al na 61 seconden spelen zette Luuk de Jong de 0-1 op het scorebord door een hoekschop van Gastón Pereiro op fraaie wijze binnen te koppen.

"Daarna was het vooral een kwestie van tegenhouden, meer zat er niet in. We werden teruggedrongen. Tottenham kreeg veel kansen, maar mede door onze geweldige doelman Jeroen Zoet bleven we heel lang op voorsprong", aldus Van Bommel.

PSV slaagde er niet in om tot het laatste moment stand te houden, omdat Harry Kane in de slotfase wel tot twee keer toe Zoet wist te passeren.

"De tegenstander kreeg heel veel kansen en was beter. Wel is jammer dat de winnende treffer net valt uit een van richting veranderde bal", besloot Van Bommel.

'Overwinning van Tottenham natuurlijk wel verdiend'

De Jong zat er na de verliespartij tegen Tottenham Hotspur flink doorheen, maar was ook trots op zijn ploeggenoten.

"Natuurlijk speelden we tegen een zeer goede tegenstander. Maar we hebben gestreden en heel lang stand gehouden. Mede dankzij onze geweldige keeper Jeroen Zoet", zei hij voor de camera van Veronica.

"Na de 0-1 hebben we er alles aan gedaan om die voorsprong vast te houden. En naarmate de klok doortikt, ga je er toch in geloven. En nadat zij de 1-1 maakten, kregen we ook nog kansen om opnieuw op voorsprong te komen.

De Jong was wel reëel. Hij had ook gezien dat PSV er na het snelste doelpunt ooit van de Eindhovenaren in de Champions League nog nauwelijks aan te pas kwam.

"Gezien de verhoudingen in het veld en het aantal kansen was de overwinning van Tottenham natuurlijk wel verdiend."

