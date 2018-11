FC Barcelona heeft zich dinsdag als eerste club verzekerd van de achtste finales van de Champions League. De groepsgenoot van PSV speelde in Milaan met 1-1 gelijk tegen Internazionale. FC Porto en Schalke 04 deden zeer goede zaken in poule D.

De Braziliaan Malcom leek Barcelona in het uitduel met Inter de vierde Champions League-zege op rij te bezorgen. De aanvaller stond pas net in het veld toen hij in de 83e minuut op aangeven van landgenoot Philippe Coutinho de score opende.

Inter, dat twee weken geleden in Camp Nou met 2-0 verloor van Barça, kwam vier minuten later toch weer op gelijke hoogte. Aanvoerder Mauro Icardi scoorde uit een rebound.

Barcelona moest het in San Siro stellen zonder Lionel Messi. De 31-jarige Argentijn, die ruim twee weken geleden een armbreuk opliep, was wel meegereisd naar Italië, maar bleek toch niet fit genoeg om bij de wedstrijdselectie te zitten

De Catalanen hebben tien punten na vier wedstrijden en weten zeker dat ze minimaal tweede zullen worden in groep B. Inter staat tweede met zeven punten. Tottenham Hotspur won dinsdag met 2-1 van PSV en is de nummer drie met vier punten. PSV (één punt) is hekkensluiter en is kansloos voor overwintering in de Champions League.

FC Porto en Schalke 04 dicht bij overwintering

FC Porto en Schalke 04 zijn in groep D dicht bij een plek bij de laatste zestien. Porto won in eigen huis met 4-1 van Lokomotiv Moskou, terwijl de Duitsers in Gelsenkirchen met 2-0 te sterk waren voor Galatasaray.

FC Porto blijft de koploper van de poule, met nu tien punten uit vier duels. Schalke 04 staat tweede met acht punten, nummer drie Galatasaray blijft steken op vier punten en Lokomotiv Moskou is met nul punten kansloos voor overwintering in de Champions League.

Porto stond tegen Lokomotiv bij rust al op 2-0 via treffers van de Mexicaan Héctor Herrera en de Malinees Moussa Maréga. Voormalig PSV'er Jefferson Farfán deed na een uur wat terug voor de bezoekers uit Rusland (2-1), maar Jesús Corona (ex-FC Twente) en Otavio stelden de derde Champions League-zege van dit seizoen veilig voor Porto.

Schalke 04 kende een droomstart tegen Galatasaray, want Guido Burgstaller vond al in de vierde minuut het net. Na iets minder dan een uur spelen besliste voormalig sc Heerenveen- en Heracles Almelo-spits Mark Uth het duel met zijn eerste treffer in de Champions League: 2-0.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma en de standen in de Champions League