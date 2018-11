PSV is dinsdag uitgeschakeld in de Champions League. De Eindhovenaren gingen in de vierde speelronde van de groepsfase pas laat met 2-1 onderuit op bezoek bij Tottenham Hotspur.

PSV kwam nog wel op voorsprong door een razendsnel doelpunt van Luuk de Jong in de tweede minuut, maar Tottenham trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Harry Kane in de 78e en 89e minuut.

De ploeg van trainer Mark van Bommel kan daardoor niet meer op de eerste of tweede plaats in de poule eindigen, wat nodig is om door te mogen naar de knock-outfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

PSV heeft nog wel een kans op de derde plaats en daarmee een ticket voor de tweede ronde van de Europa League. Die kans is echter klein, omdat de achterstand op Tottenham drie punten bedraagt en het onderling resultaat in het nadeel van de Brabanders is.

FC Barcelona plaatste zich al voor de volgende ronde van de Champions League. De Spanjaarden hadden voldoende aan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Internazionale.

FC Barcelona gaat aan kop in de poule met tien punten, gevolgd door Internazionale (zeven punten), Tottenham Hotspur (vier punten) en PSV (één punt).

PSV kent droomstart

PSV kende een droomstart tegen Tottenham. De Jong kopte al na 61 seconden spelen een hoekschop van Gastón Pereiro hard achter de kansloze Paulo Gazzaniga, die onder de lat de voorkeur kreeg boven Michel Vorm als vervanger van de geschorste Hugo Lloris.

Het was het snelste doelpunt van PSV in de Champions League tot nu toe. Het oude record stond op naam van Arthur Numan, die in 1993 in de wedstrijd tegen het Zweede IFK Göteborg in de zevende minuut het net vond.

PSV werd na de goal van De Jong teruggedrongen door Tottenham en kon lang niets anders dan de ballen blind naar voren schieten, waardoor het eigenlijk wachten was op de gelijkmaker.

Dat die er voor rust niet kwam, was voornamelijk te danken Jeroen Zoet. De doelman bracht op zeer fraaie wijze redding op pogingen van Harry Kane, Lucas Moura, Christian Eriksen en tot twee keer toe Delle Alli.

Zoet werd wel een keer geholpen door Angeliño. De verdediger haalde een slim hakje van Alli uit een corner van Eriksen van de lijn en de rebound was verolgens niet besteed aan Son Heung-min.

PSV herpakt zich in tweede helft

PSV slaagde erin om zich in de tweede helft enigszins te herpakken. De bezoekers hielden de bal wat langer in de ploeg en konden daardoor ook af en toe gebruik maken van de snelheid van Hirving Lozano en Steven Bergwijn.

Dat leverde na een klein uur spelen twee aardige mogelijkheden op. Bergwijn zag zijn schot na goed breedleggen van Hirving Lozano ternauwernood geblokt worden door Toby Alderweireld en uit de hoekschop die daarop volgde, kopte Pereiro recht op Gazzaniga.

Tottenham Hotspur raakte naarmate de wedstrijd vorderde steeds gefrustreeder en ging veel te gehaast op jacht naar de 1-1, waardoor PSV stand leek te houden.

Dat bleek ijdele hoop, want in het laatste kwartier besliste Kane anders. De topspits schoot eerst koelbloedig binnen na goed voorbereidend werk van Erik Lamela en kopte niet veel later via het lichaam van invaller Trent Sainsbury een tikkeltje gelukkig raak.

Dat was extra zuur voor PSV, omdat de Brabanders vlak voor de 1-1 zelf nog een enorme kans lieten liggen. Invaller Donyell Malen nam de bal na een steekpass van Bergwijn perfect mee, maar schoot vervolgens op de vuisten van Gazzaniga.

