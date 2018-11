Ruud Vormer heeft Club Brugge dinsdag met een goal en een assist aan een historische Champions League-zege op AS Monaco geholpen (0-4). Rode Ster Belgradro rekende verrassend af met het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (2-0).

Club Brugge maakte in Monaco een einde aan een reeks van vijftien Europese wedstrijden zonder zege. Het was bovendien de eerste overwinning voor de Belgen in de Champions League sinds de 3-2 zege op Rapid Wien op 2 november 2005.

Hans Vanaken opende in het matig gevulde Stade Louis II in Monaco in de twaalfde minuut de score door een goede voorzet van oud-Ajacied Mats Rits in te schieten. Amper vijf minuten later maakte de Belg ook de 0-2 door een penalty te benutten, nadat Monaco-verdediger Antonio Barreca een ongelukkige handsbal had gemaakt.

Nog binnen een half uur stond Vormer aan de basis van een historische treffer. De middenvelder gaf een goede pass op Wesley, die fraai de 0-3 maakte. Club Brugge had nog niet eerder drie keer gescoord in een uitwedstrijd in de Champions League.

In de tweede helft hadden de bezoekers geen enkel probleem om de zege over de streep te trekken. Het werd zelfs nog wat mooier voor Club Brugge, want vijf minuten voor tijd maakte Vormer met een diagonaal schot in de verre hoek de 0-4.

Vormer werd afgelopen weekend nog gepasseerd

Vormer speelde, net als Stefano Denswil, negentig minuten bij Club Brugge. De aanvoerder van de Belgische topclub werd afgelopen zaterdag nog gepasseerd voor de uitwedstrijd tegen KRC Genk (1-1) en liet in de media duidelijk merken dat hij het niet eens was met die reserverol.

De dikke nederlaag was een nieuwe klap voor Monaco-trainer Thierry Henry, die een kleine maand geleden werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Leonardo Jardim. De Monegasken wonnen nog geen van hun vijf duels onder de oud-topspits. Twee weken geleden eindigde het uitduel met Club Brugge in 1-1.

Monaco is na vier duels laatste in poule A met slechts één punt. Brugge is derde met vier punten, achter Borussia Dortmund (negen punten) en Atlético Madrid (zes punten). Die twee ploegen zijn om 21.00 uur begonnen aan hun wedstrijd in Madrid.

Liverpool lijdt pijnlijke nederlaag in Belgrado

In groep C speelde Rode Ster Belgrado tegen Liverpool voor zijn laatste kans in de Champions League en in de 22e minuut kwam de kampioen van Servië via Milan Pavkov op voorsprong in het tot de nok toe gevulde Stadion Rajko Mitic.

De Servische spits troefde Van Dijk in de lucht af bij een hoekschop van Marko Marin en kopte de 1-0 achter keeper Allison. Zeven minuten later was het al 2-0 en wederom kwam de treffer op naam van Pavkov. De aanvaller schoot vanaf ruim 20 meter hoog en hard raak.

Liverpool-manager Jürgen Klopp greep in de rust in en bracht Joe Gomez en Roberto Firmino voor Trent Alexander-Arnold en Daniel Sturridge. De 'Reds' kregen net als voor rust voldoende kansen, maar waren onzorgvuldig in de afronding.

Wijnaldum en Van Dijk speelden de hele wedstrijd bij Liverpool, dat na vier duels op zes punten staat. Rode Ster Belgrado heeft nu vier punten. Napoli (vijf punten) en Paris Saint-Germain (vier punten) zijn om 21.00 uur begonnen aan hun wedstrijd in Italië.

