Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn ploeg woensdag in de openingsfase van de uitwedstrijd tegen Benfica beter voor de dag komt dan twee weken geleden in het eerste gedeelte van de thuiswedstrijd tegen de Portugezen.

De Amsterdammers hadden in de Johan Cruijff ArenA na tien minuten spelen zomaar op een 0-2-achterstand kunnen staan, maar Rafa Silva en Eduardo Salvio slaagden er niet in grote kansen te benutten.

"Dat had met lef en moed te maken. We moeten vanaf het eerste fluitsignaal ons eigen spel durven spelen. Daar zijn we ons terdege van bewust, dus dat moeten we morgen laten zien", zei Ten Hag dinsdag op zijn persconferentie.

Ajax won in eigen huis in extremis met 1-0 van Benfica en plaatst zich bij een zege in Lissabon in een voortijdig stadium voor de knock-outfase van de Champions League.

"Daar moeten we vol voor gaan, het is ontzettend belangrijk voor de stad. Er staat veel op het spel", benadrukte Ten Hag nog maar eens het belang van het treffen. "Het zal niet makkelijk worden. Maar als we het goed doen, krijgen we ook ruimte. Die willen we benutten."

'Benfica zit in een negatieve spiraal'

Gezien de recente resultaten van Benfica - de kampioen van Portugal verloor zijn laatste twee competitieduels - is Ajax misschien wel de favoriet, maar daar kan Ten Hag weinig mee.

"Benfica zit in een negatieve spiraal, maar iedereen heeft in Amsterdam kunnen zien dat ze een heel goede ploeg hebben. We moeten op onze hoede zijn, maar er liggen zeker mogelijkheden. Als wij ons eigen positiespel kunnen spelen, kunnen we hen in de problemen brengen."

Benfica-Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het naar alle waarschijnlijkheid uitverkochte Estádio da Luz en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Ten Hag beschikt over een fitte selectie. Kasper Dolberg was na zijn uitvalbeurt van zaterdag tegen Willem II (2-0-zege) nog even een twijfelgeval, maar hij is inmiddels verlost van zijn maagproblemen.

Ajax gaat na drie speelrondes aan kop in groep E met zeven punten, gevolgd door Bayern München (eveneens zeven punten maar minder doelsaldo), Benfica (drie punten) en AEK Athene (nul punten).

