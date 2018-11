Arjen Robben ontbreekt woensdag in de thuiswedstrijd van Bayern München tegen AEK Athene in de groepsfase van de Champions League. De 34-jarige aanvaller heeft last van een blokkade in de knie.

"Robben gaat het woensdag niet redden. Maar hij zal er niet lange tijd uit zijn", zei trainer Niko Kovac dinsdag op zijn drukbezochte persconferentie in de Allianz Arena.

De Kroaat hoopt dan ook dat hij komende zaterdag in de topper op bezoek bij Borussia Dortmund in de Bundesliga weer kan beschikken over de routinier.

Robben deed afgelopen zaterdag wel mee in de teleurstellend verlopen thuiswedstrijd tegen Freiburg (1-1). Hij moest toen na een uur plaatsmaken voor Franck Ribéry.

Het is nog onduidelijk of James Rodriguez in actie kan komen tegen AEK Athene. De middenvelder kampt ook met een blessure en Kovac neemt pas op het allerlaatste moment een beslissing over zijn inzetbaarheid.

'We hebben wedstrijd nodig waarin we ruim winnen'

Bayern kent tot nu toe een moeizaam seizoen. De 'Rekordmeister' heeft in de competitie vier punten achterstand op koploper Borussia Dortmund en in de Champions League wist het niet te winnen van Ajax (1-1).

"Het plezier bij de spelers is er", zei Kovac. "We hebben nu een wedstrijd nodig waarin we met drie of vier doelpunten verschil winnen. Dan wordt het vanzelf makkelijker. We zitten nu nog in een fase waarin we erg hard moeten werken om resultaat te halen."

Tegen AEK Athene verwacht de Kroatische trainer een lastig duel. "Het wordt net zo moeilijk als in Athene." Bayern won twee weken geleden moeizaam met 0-2 in Griekenland.

Bayern München staat in groep E samen met Ajax bovenaan in groep E. Beide ploegen hebben zeven punten uit drie duels. Benfica (drie punten) en AEK Athene (nul punten) staan respectievelijk derde en vierde.

De wedstrijd tussen Bayern München en AEK Athene begint woensdag om 21.00 uur.

