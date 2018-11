Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino denkt dat de grasmat op Wembley de afgelopen week iets hersteld is. De 'Spurs' spelen dinsdagavond thuis tegen PSV in de Londense sporttempel.

"Het is een klein beetje verbeterd en er wordt hard aan gewerkt om het veld in een betere conditie te krijgen", zei Pochettino maandag op de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd.

Vorige week zondag liep de grasmat op Wembley veel schade op door de NFL-wedstrijd tussen de Philadelphia Eagles en de Jacksonville Jaguars. Een dag later speelde Tottenham op een erbarmelijk veld tegen Manchester City (0-1-nederlaag).

Tottenham trainde maandag niet op Wembley om de grasmat te sparen. "Ik heb foto's gezien van hoe het veld er nu bij ligt. Het ziet er al wat beter uit", zei Pochettino, die niet denkt dan een van de ploegen in het nadeel is door de staat van het veld. "De omstandigheden zijn voor beide teams gelijk, dus er is geen reden om te klagen."

Pochettino baalt van vertraging renovatie White Hart Lane

Volgens de planning had Tottenham inmiddels al op het vernieuwde White Hart Lane gespeeld, maar de renovatie liep enkele maanden vertraging op. In ieder geval tot het einde van dit jaar zal de club zijn thuisduels op Wembley moeten blijven afwerken.

"We vinden dit vooral vervelend voor onze fans", zei de Argentijnse trainer. "We zijn dan ook erg dankbaar dat ze ons ook op Wembley op geweldige wijze steunen en hopen ze dinsdag met een overwinning terug te kunnen betalen."

Net als PSV pakte Tottenham slechts één punt in de eerste drie Champions League-duels. De enige Londense ploeg in het miljoenenbal dreigt zo al voor de winter uitgeschakeld te worden.

"Als je tegen topteams als Inter, PSV en Barcelona speelt, is het niet makkelijk om de volgende ronde te bereiken. Als we het onverhoopt niet zouden redden, dan is dat geen schande", aldus Pochettino. "Maar het zou wel een teleurstelling zijn."

Stand in groep B Champions League 1. Barcelona 3-9 (10-2)

2. Inter 3-6 (4-4)

3. Tottenham 3-1 (5-8)

4. PSV 3-1 (3-8)

Alli weer beschikbaar voor Tottenham

Pochettino kan dinsdag weer beschikken over middenvelder Dele Alli, die hersteld is van een blessure. Daar staat tegenover dat Mousa Dembélé afgelopen weekend geblesseerd raakte en dat doelman Hugo Lloris geschorst is tegen PSV.

Tottenham wordt het hele seizoen al geplaagd door blessures. Ook Jan Vertonghen, Eric Dier, Danny Rose, Victor Wanyama en Vincent Janssen missen het thuisduel met PSV.

Tottenham tegen PSV begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League