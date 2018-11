PSV hoopt dinsdag voor het eerst in elf jaar weer een uitwedstrijd in de Champions League te winnen. Tegen Tottenham Hotspur kunnen de Eindhovenaren een einde maken aan een reeks van elf duels zonder zege op vreemde bodem.

De laatste uitzege van PSV in de Champions League werd op 27 november 2007 behaald tegen CSKA Moskou (0-1). Jefferson Farfán kopte toen binnen uit een voorzet van Dirk Marcellis, waardoor PSV als nummer drie van de poule overwinterde in de UEFA Cup.

Van de elf volgende CL-duels buiten Eindhoven wist PSV driemaal gelijk te spelen en werd er acht keer verloren.

Bovendien is PSV niet erg succesvol in uitwedstrijden tegen Engelse ploegen. In acht wedstrijden in Engeland (in alle Europese competities) werd slechts eenmaal gewonnen. In 2008 zegevierde PSV met 0-1 in de achtste finales van de Europa League, uitgerekend tegen Tottenham Hotspur.

Laatste elf uitduels PSV in Champions League 2008/2009:

Liverpool 3-1

Olympique Marseille 3-0

Atlético Madrid 2-1

2015/2016:

CSKA Moskou 3-2

VfL Wolfsburg 2-0

Manchester United 0-0

Atlético Madrid 0-0, verlies na strafschoppen

2016/2017:

FK Rostov 2-2

Bayern München 4-1

Atlético Madrid 2-0

2018/2019:

FC Barcelona 4-0

Twaalfde uitschakeling in groepsfase CL dreigt

De ploeg van trainer Mark van Bommel dreigt al na vier duels uitgeschakeld te worden, al ligt het lot van PSV wel mede in handen van Internazionale. Als PSV onderuitgaat tegen Tottenham én Inter verliest thuis niet van Barcelona, dan zijn de Eindhovenaren kansloos voor overwintering in de Champions League. Ook als er wordt gelijkgespeeld én Inter van Barcelona wint, is een vervolg in het miljoenenbal uit zicht voor PSV.

PSV werd in vijftien eerdere Champions League-deelnames elf keer uitgeschakeld in de groepsfase. Slechts twee teams overkwam dat nog vaker: Olympiakos Piraeus (veertien keer) en Dynamo Kiev (twaalf).

Het gebeurde twee keer eerder dat PSV al na vier groepswedstrijden uitgeschakeld was; in het eerste Champions League-seizoen 1992/1993 en tijdens de vorige deelname in 2016/2017.

Als PSV ook dit seizoen al na vier groepsduels uitgeschakeld is, dan evenaart de ploeg het record van Spartak Moskou, CSKA Moskou, Steaua Boekarest, Anderlecht en Dinamo Zagreb, die ieder drie keer al na vier duels werden geëlimineerd. Ook het Tsjechische Viktoria Plzen kan dit seizoen voor de derde keer na vier duels worden uitgeschakeld.

PSV al elf duels zonder zege in Champions League

PSV boekte zijn laatste Champions League-zege op 8 december 2015 tegen CSKA Moskou (2-1). Sindsdien wist de ploeg elf duels op rij niet te winnen in het grootste clubtoernooi van Europa en dat is al een negatief record voor een Nederlandse ploeg.

Tottenham Hotspur tegen PSV begint dinsdag om 21.00 uur. De wedstrijd op Wembley staat onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak.

Farfán kopt PSV naar een 0-1 zege tegen CSKA

