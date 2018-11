PSV is maandag met een groep van 21 spelers in Londen aangekomen voor de vierde groepswedstrijd in de Champions League, dinsdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur. Trainer Mark van Bommel beschikt over een fitte selectie.

Onder anderen Dante Rigo behoort tot het keurkorps van de landskampioen. De Belgische middenvelder ontbrak zaterdag in de selectie voor de moeizaam gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0), nadat hij vorige week dinsdag wel 120 minuten had gespeeld in het verloren bekerduel met RKC Waalwijk (2-3).

Het Argentijnse talent Maximiliano Romero behoort nog niet tot de selectie. De negentienjarige spits is hersteld van een spierblessure en maakte eind oktober zijn rentree bij Jong PSV.

Twee weken geleden eindigde de thuiswedstrijd tegen de Engelsen in 2-2. Luuk de Jong bezorgde PSV kort voor tijd een punt met de gelijkmaker.

Stand groep B Champions League 1. FC Barcelona 3-9 (10-2)

2. Internazionale 3-6 (4-4)

3. Tottenham 3-1 (5-8)

4. PSV 3-1 (3-8)

Dembélé niet fit genoeg voor duel met PSV

Tottenham Hotspur kan dinsdag niet beschikken over Mousa Dembélé. De Belgische middenvelder heeft nog te veel last van een enkelblessure om op Wembley in actie te komen. Hij viel zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (2-3-zege) al na zeven minuten geblesseerd uit.

Keeper Hugo Lloris is geschorst na zijn rode kaart in Eindhoven. Daardoor zal voormalig FC Utrecht-doelman Michel Vorm het doel van Tottenham verdedigen.

Ook de langdurig geblesseerde Jan Vertonghen, Eric Dier, Danny Rose en Vincent Janssen ontbreken bij de huidige nummer vier van de Premier League.

PSV en Tottenham hebben pas één punt na drie groepsduels in de Champions League en moeten winnen om zicht te houden op overwintering in het miljoenenbal.

Het veld in Wembley verkeerde vorige week nog in slechte staat, nadat er een NFL-wedstrijd werd gespeeld. PSV traint maandagavond in de Londense voetbaltempel, waar dinsdag om 21.00 uur het duel onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak begint.

