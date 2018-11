Liverpool laat Xherdan Shaqiri om politieke redenen thuis voor de uitwedstrijd dinsdag in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado.

De Engelse club vreest een vijandelijke ontvangst voor de Zwitser met Kosovaars-Albanese roots in het stadion van de Servische kampioen.

"We hebben gehoord en gelezen hoe 'Shaq' daar ontvangen zou kunnen worden", zegt manager Jürgen Klopp op de site van Liverpool. "We willen ons honderd procent focussen op voetbal en niet over andere dingen hoeven na te denken, daarom blijft hij thuis."

"Wij zijn Liverpool. een grote club, een voetbalteam. Maar we geven hiermee geen politieke boodschap af, absoluut niet. We willen dat de focus op deze geweldige wedstrijd zal liggen. 'Shaq' accepteert en snapt dat hij niet betrokken zal zijn bij dit duel. Hij is onze speler, we houden van hem en hij zal nog vaak voor ons spelen, maar dinsdag niet."

Shaqiri raakte op WK in opspraak door juichgebaar

Shaqiri kwam afgelopen zomer op het WK in Rusland in opspraak, omdat hij zijn doelpunt in de gewonnen groepswedstrijd tegen Servië vierde met een gebaar dat als provocerend wordt gezien. Hij beeldde met zijn handen de dubbele adelaar uit die op de vlag van Albanië staat.

De buitenspeler werd constant uitgefloten door de fans van Servië, omdat de verhoudingen met Albanië en Kosovo nog altijd uiterst gevoelig liggen. Kosovo heeft een grote Albanese populatie, maar wordt niet als onafhankelijke staat erkend door Servië.

De tuchtcommissie van de FIFA legde Shaqiri vanwege de politiek lading een boete van 8.600 euro op voor zijn 'adelaargebaar' in het WK-duel met Servië.

Liverpool won twee weken geleden de thuiswedstrijd tegen Rode Ster met 4-0. Shaqiri speelde toen de eerste 68 minuten mee en gaf de assist op de 2-0 van Mohamed Salah. De 'Reds' zijn de koploper in groep C van de Champions League met zes punten. Rode Ster staat laatste met één punt.

Rode Ster Belgrado-Liverpool begint dinsdag om 18.55 uur. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zitten wel gewoon in de 21-koppige selectie van de Engelse topclub. Jordan Henderson (geblesseerd) en Nathaniel Clyne (ziek) blijven net als Shaqiri achter in Liverpool.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League