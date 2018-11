Danny Makkelie is maandag door de UEFA aangesteld om in de Champions League de groepswedstrijd tussen Olympique Lyon en TSG 1899 Hoffenheim te fluiten. Het wordt de zevende wedstrijd in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal voor de 35-jarige arbiter.

Makkelie krijgt woensdag langs de lijnen in het Groupama Stadium in Lyon hulp van Mario Diks, Hessel Steegstra, Kevin Blom, Allard Lindhout en vierde official Joost van Zuilen.

Makkelie komt op het veld mogelijk enkele landgenoten tegen. Bij Lyon spelen Memphis Depay en Kenny Tete, die momenteel echter geblesseerd is. De verdedigers Joshua Brenet en Justin Hoogma maken deel uit van de selectie van de Duitse club Hoffenheim.

Met vijf punten uit drie duels staat Lyon in groep F op de tweede plek achter Manchester City (zes punten), Hoffenheim heeft net als Shaktar Donetsk twee punten.

Het duel in Duitsland tussen Hoffenheim en Lyon eindigde twee weken geleden in 3-3. De wedstrijd in Frankrijk begint woensdag om 21.00 uur.

Kuipers fluit Napoli-PSG

Björn Kuipers werd zondag al aangesteld voor de ontmoeting tussen Napoli en Paris Saint-Germain van dinsdagavond.

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en PSV wordt dinsdag gefloten door de Slowaak Ivan Kruzliak. Ajax krijgt woensdag in het uitduel met Benfica te maken met de Italiaan Gianluca Rocchi.

