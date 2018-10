De slechte staat van de grasmat van Wembley baart de UEFA grote zorgen. De Europese voetbalbond zegt de situatie in de aanloop van het duel van Tottenham Hotspur en PSV van komende dinsdag in de Champions League uitvoerig in de gaten te houden.

"De UEFA doet er samen met de club en de directie van het stadion alles aan om veilige omstandigheden te garanderen op weg naar de volgende wedstrijd in de Champions League", laat de Europese voetbalbond woensdag weten.

Tottenham verloor er maandag de Premier League-topper tegen Manchester City (0-1). De winnende trainer Josep Guardiola klaagde na afloop uitvoerig over het speelveld: "Dit waren geen omstandigheden waarop goed te voetballen was. Het was ongelooflijk hoeveel fouten er werden gemaakt. Ik mag hopen dat dit niet nog eens gebeurt."

Het 'heilige' gras van Wembley had zichtbaar zwaar geleden onder de NFL-wedstrijd van zondag tussen de Philadelphia Eagles en de Jacksonville Jaguars. Het veld zat vol kuilen en hobbels, en de krijtlijnen van het American football-veld waren amper gewist.

De 'Spurs' spelen nog op Wembley omdat de bouw van een nieuw onderkomen vertraging heeft opgelopen. De directie van het iconische Londense stadion wist niet beter dan dat Tottenham het nieuwe onderkomen vanaf augustus in gebruik zou nemen. Daarom zijn er contracten met andere sportbonden afgesloten.

Tottenham-PSV lijkt strijd om Europa League-ticket

Het treffen tussen Tottenham Hotspur en PSV van aanstaande dinsdag lijkt op papier een indirecte strijd om Europese overwintering. Beide clubs staan na drie duels pas op één punt in groep B, waardoor een ticket voor de Europa League het hoogst haalbare lijkt.

Vorige week behoedde Luuk de Jong de Eindhovenaren in de slotfase voor een nederlaag tegen de gasten uit Noord-Londen (2-2).

