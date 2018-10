PSV pakte woensdagavond zijn eerste punt in de Champions League, maar dat leidde niet tot vrolijke gezichten. De Eindhovenaren beseffen dat ze matig speelden in eigen huis en heel goed wegkwamen met een 2-2-gelijkspel tegen Tottenham Hotspur.

De statistieken toonden aan dat PSV niet mocht mopperen over de puntendeling met het veel sterkere Tottenham. De thuisploeg had in het Philips Stadion slechts 35 procent balbezit. Jeroen Zoet kreeg negen schoten tussen de palen te verwerken, tegenover slechts drie doelpogingen van PSV'ers.

"Tottenham was superieur, dat klopt", beaamt Zoet. "We zijn er met zijn allen voor blijven vechten en hebben alles gegeven. In de vorige wedstrijden lukte het elke keer net niet, nu hebben we een punt gepakt. Ik denk dat we daar blij mee moeten zijn."

Zoet was behoorlijk onder de indruk geraakt van de Engelse tegenstander. "Tottenham heeft een geweldig elftal. Het is een team dat al een aantal jaren samenspeelt. Een geoliede machine. Des te knapper dat wij een punt gehaald hebben tegen ze."

PSV staat na drie duels in de Champions League op één punt, net als Tottenham. Eerder werden de wedstrijden tegen FC Barcelona (4-0) en Internazionale (1-2) verloren.

Stand in groep B 1. FC Barcelona 3-9 (10-2)

2. Internazionale 3-6 (4-4)

3 Tottenham 3-1 (5-8)

4. PSV 3-1 (3-8)

'Wij hebben er te weinig tegenover gesteld'

Middenvelder Jorrit Hendrix vindt dat PSV "zijn handen dicht mag knijpen met een punt". De gelijkmaker van Luuk de Jong viel pas in de 87e minuut, toen Tottenham na een rode kaart voor doelman Hugo Lloris met tien man stond.

"Spurs speelde goed, maar ik moet zeggen dat wij er te weinig tegenover hebben gesteld", aldus Hendrix. "We kwamen niet echt in ons spel en zij wisten constant de vrije man te vinden."

In de tweede helft lieten de morrende PSV-fans regelmatig hun onvrede horen over het afwachtende spel van de thuisploeg. Aanvoerder De Jong heeft begrip voor die kritiek. "De fans willen dat we vooruit gaan. Wij als team willen dat ook wel, maar je moet wel kijken of het kan. Als we druk zetten, werd het vaak gevaarlijk achterin", aldus de spits.

"Dan moet je de afweging maken: moet je dat nou wel doen? Wij kozen ervoor om toch iets compacter te gaan staan en niet te snel uit te stappen. Pas na die rode kaart konden we wel weer sneller druk zetten."

'Zal de laatste zijn die opgeeft'

Ondanks het matige optreden van woensdag en de penibele situatie in de poule, weigert De Jong de handdoek in de ring te gooien. "Tegen Tottenham scoorden we ook tegen de verhouding in. We staan nog steeds gelijk met ze."

"Tegen Inter hebben we misschien wel beter gespeeld, maar verloren we nipt. En ook in Barcelona hebben we tot aan de zeventigste minuut gewoon goed gespeeld. Ik zal de laatste zijn die opgeeft."

PSV gaat over twee weken op bezoek bij Tottenham. Daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Barcelona, waarna PSV de groepsfase in Milaan afsluit tegen Inter.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League