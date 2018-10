FC Barcelona heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Champions League door Internazionale met 2-0 te verslaan. Paris Saint-Germain pakte ternauwernood een punt tegen Napoli (2-2) en Liverpool won overtuigend van Rode Ster Belgrado (4-0).

Barcelona, dat het moest doen zonder de geblesseerde Lionel Messi, zorgde na 32 minuten voor de openingstreffer in Camp Nou. De Braziliaan Rafinha schoot van dichtbij binnen na een schitterende voorzet van Luis Suárez.

Na rust was Inter niet meer bij machte de gelijkmaker te forceren en werd het in de 83e minuut zelfs nog 2-0. De mee opgekomen Jordi Alba schoot raak in de verre hoek en bezorgde Inter de eerste nederlaag in groep B.

De ploeg van trainer Luciano Spalletti won zijn eerste duels van Tottenham Hotspur (2-1) en PSV (1-2). Het nog ongeslagen Barcelona gaat nu alleen aan kop in groep B met negen punten.

PSV speelde eerder op woensdag voor eigen publiek gelijk tegen Tottenham Hotspur (2-2) en staat samen met de Londenaren op een punt. De Eindhovenaren bezetten op doelsaldo de laatste plek in de poule.

PSG in extremis naast Napoli

In groep C kwam Paris Saint-Germain heel goed weg tegen Napoli. De ploeg van trainer Thomas Tuchel maakte in blessuretijd de gelijkmaker in Parijs (2-2) en bleef zo de tweede nederlaag in drie Champions League-duels bespaard.

Lorenzo Insigne tekende na 29 minuten voor de openingstreffer, maar de thuisploeg kwam een kwartier na rust weer op gelijke hoogte. Mario Rui gleed de bal op ongelukkige wijze in eigen doel.

Na 77 minuten pakte Napoli op even zo fortuinlijke wijze weer de leiding. Een afstandsschot belandde via de rug van PSG-aanvoeder Marquinhos voor de voeten van Dries Mertens en die werkte van dichtbij binnen. PSG stevende af op een nederlaag, maar Ángel Di María zorgde met een schitterende treffer in blessuretijd voor 2-2.

Van Dijk en Wijnaldum winnen met Liverpool

PSG komt door de benauwde remise op vier punten, een minder dan Napoli. Liverpool won thuis met 4-0 van Rode Ster Belgrado en gaat nu met zes punten aan kop in de poule.

Liverpool genoot bij rust al een 2-0-voorsprong op Anfield dankzij doelpunten van Roberto Firmino en Mohamed Salah. Diezelfde Salah tekende zes minuten na rust ook voor de derde treffer door een strafschop te benutten en Sadio Mané werkte tien minuten voor tijd de 4-0 binnen.

Mané mocht vier minuten daarvoor ook nog aanleggen voor een strafschop, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Milan Borjan. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd mee bij Liverpool, terwijl oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio 65 minuten in het veld stond bij Rode Ster.

FC Porto eenvoudig langs Lokomotiv Moskou

In groep D deed FC Porto goede zaken door Lokomotiv Moskou met 1-3 te verslaan. De Portugezen stonden bij rust al op een 1-2-voorsprong en voormalig FC Twente-speler Jesús Corona vergrootte de marge vlak na rust nog naar drie.

De andere wedstrijd in de poule ging in Istanbul tussen Galatasaray en Schalke 04 en eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Bij de Turkse topclub speelde Ryan Donk negentig minuten mee.

Porto is na drie wedstrijden nog steeds ongeslagen en gaat met zeven punten aan de leiding. Schalke volgt met vijf punten en nummer drie Galatasaray heeft vier punten. Lokomotiv verloor tot nu toe al zijn wedstrijden.

