Toby Alderweireld baalde woensdagavond flink dat PSV op de valreep de gelijkmaker maakte tegen zijn Tottenham Hotspur (2-2) in de Champions League. De ex-Ajacied ging bij de openingstreffer opzichtig in de fout.

In de opbouw verslikte de Belg zich in de snelheid van Hirving Lozano, die alleen op doelman Hugo Lloris af kon. "Natuurlijk maakte ik een fout. Daarna kwam ik nog goed terug en blokte ik het schot, maar heel ongelukkig viel de bal over de keeper heen in het doel", keek Alderweireld terug op het moment in de dertigste minuut.

Door het gelijkspel baalde Alderweireld extra van zijn flater in het Philips Stadion. "Als je zo'n fout maakt maar je wint wel, dan stapt iedereen er wat lichter overheen."

Toch leek de centrumverdediger niet heel erg aangeslagen. "Het hoort erbij, iedereen is menselijk en ik ook. Natuurlijk is het zuur en zal ik vannacht wat slechter slapen. Maar ik ben al tien jaar prof en dit gebeurt gewoon af en toe."

Tottenham richtte zich na de openingstreffer van Lozano snel op en leidde tien minuten na rust dankzij treffers van Lucas Moura en Harry Kane met 1-2.

'Ik weet nog steeds niet waarom goal afgekeurd werd'

De Engelse ploeg was met zo'n zeventig procent balbezit zeer dominant in Eindhoven en liet enkele grote kansen onbenut. Pas nadat Lloris in de slotfase een rode kaart kreeg, kwam PSV via Luuk de Jong op 2-2.

"We hadden gewoon de 1-3 en 1-4 moeten maken. Er werd een goal bij ons afgekeurd, maar ik weet nog steeds niet wat daar fout aan was", zei Alderweireld over de treffer van Davinson Sánchez. "Maar in plaats daarvan kregen we nog die rode kaart en een goal tegen. Het zat allemaal niet echt mee voor ons vandaag."

Door het gelijkspel staan Tottenham en PSV na drie duels met één punt samen onderaan in groep B, waarin ook FC Barcelona en Internazionale uitkomen. Over twee weken ontvangen de Spurs PSV op Wembley.