Luuk de Jong beseft dat PSV blij mag zijn met het gelijkspel voor eigen publiek tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Door een late treffer van de spits sleepten de Eindhovenaren woensdag een 2-2-gelijkspel uit het vuur.

Voor PSV betekent het na nederlagen tegen FC Barcelona en Internazionale het eerste punt in poule B. Ook Tottenham stond na twee duels nog met lege handen.

"Tottenham is één van de beter voetballende ploegen van Engeland", zei De Jong voor de camera van Veronica. "Dat hebben we ook wel gezien."

PSV kwam na een half uur spelen dankzij een goal van Hirving Lozano op voorsprong, maar volgens de Jong was dat tegen de verhouding in. "We speelden veel te vaak de lange bal naar voren en sloten vervolgens niet aan. Dan blijf je maar achter de bal aanlopen. Ik vond ook dat we te afwachtend waren."

'Mogen van geluk spreken met rood Tottenham'

PSV kreeg de rekening daarvoor gepresenteerd door de gelijkmaker van Lucas Moura (39e). Negen minuten na de pauze maakte Harry Kane er ook nog 1-2 van.

"Dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden", stelde de spits van PSV, die tot zijn opluchting zag dat Tottenham een aantal kansen op een derde treffer liet liggen.

"Gelukkig pakken zij dan een rode kaart", doelde de aanvoerder van PSV op een overtreding van doelman Hugo Lloris op de doorgebroken Lozano. "Daarna gingen we er nog even voor en kan ik gelukkig nog 2-2 maken." De gelijkmaker van De Jong viel pas in de 87e minuut.

"Over twee weken gaat het ook heel moeilijk worden", doelde De Jong op de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. op 6 november "Maar we zullen er weer vol voor gaan."

Van Bommel blij na hectisch avondje

Ook Mark van Bommel voelde dat een gelijkspel voor PSV het hoogst haalbare was. De trainer was onder de indruk van Tottenham, de nummer vijf in de Premier League.

"Het was een heftig avondje", concludeerde hij. "We speelden tegen een voetballend erg sterk team. We mogen blij zijn met een punt."

Hoewel PSV het na de openingstreffer moeilijk had, hoopte Van Bommel dat zijn ploeg de voorsprong mee de rust in kon nemen. Door toedoen van de Braziliaan Lucas Moura lukte dat echter niet.

"De gelijkmaker viel op een ongelukkig moment, net als in de vorige wedstrijd tegen Inter", zei Van Bommel, die lang niet meer op een punt durfde hopen. "Het zijn de details die beslissend zijn, dat zeg ik vaker. Nu viel het een keer in ons voordeel uit."