PSV heeft woensdagavond zijn eerste punt gepakt in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren sleepten vlak voor tijd een punt uit het vuur tegen Tottenham Hotspur: 2-2.

Bij rust stond het nog 1-1 in het Philips Stadion door treffers van Hirving Lozano en Lucas Moura. Harry Kane zette de Spurs vroeg in de tweede helft op voorsprong. Na een rode kaart voor Spurs-doelman Hugo Lloris bezorgde PSV-aanvoerder Luuk de Jong zijn ploeg in de slotfase een punt.

Ook Tottenham pakte door het gelijkspel zijn eerste punt in de Champions League. De andere wedstrijd in groep B tussen FC Barcelona en Internazionale werd met 2-0 gewonnen door de Spanjaarden.

PSV vervolgt de Champions League over twee weken op Wembley met een uitwedstrijd tegen de 'Spurs'. De koploper van de Eredivisie gaat zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen.

Stand groep B Champions League 1. FC Barcelona 3-9 (10-2)

2. Internazionale 3-6 (4-4)

3. Tottenham 3-1 (5-8)

4. PSV 3-1 (3-8)

Blunderende Alderweireld helpt PSV op voorsprong

De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang doordat PSV pas rond de middenlijn druk zette en Tottenham in een traag tempo opbouwde van achteruit. Het was ruim een kwartier wachten op de eerste kansen, maar toen was Kane direct driemaal gevaarlijk.

De Engelse spits zag zijn eerste schot nog met veel moeite gekeerd door PSV-keeper Jeroen Zoet. Even later verdween een schot van Kane na een hoekschop via een PSV'er over het doel en bij de volgende corner ontsnapte PSV toen Kane op de lat kopte.

Kort daarna was de thuisploeg voor het eerst gevaarlijk. Een vrije trap van Gastón Pereiro ging rakelings naast en De Jong kopte een meter over het doel van de Spurs. Na een half uur kwam PSV wel op voorsprong, al was dat voor een groot deel te danken aan de blunderende Spurs-verdediger Toby Alderweireld.

De oud-Ajacied verslikte zich in de opbouw in de snelheid van Lozano, waardoor de Mexicaan op Lloris af kon. Alderweireld probeerde zijn fout nog te herstellen met een sliding, maar zorgde er zo juist voor dat het schot van de Mexicaan met een boog over de kansloze Lloris in het doel plofte: 1-0.

Gelijkmaker Sánchez om dubieuze reden afgekeurd

De openingstreffer was voor Tottenham het teken om een tandje bij te schakelen. Vier minuten later juichte de ploeg al na een treffer van Davinson Sánchez, maar de goal werd om zeer dubieuze redenen afgekeurd. De Sloveense arbitrage onder leiding van Slavko Vincic oordeelde vermoedelijk dat Kane op de doellijn hinderlijk buitenspel stond, maar de spits liep niemand in de weg.

Enkele minuten later was het geluk van PSV op, toen Christian Eriksen de Eindhovense achterhoede verraste met een steekpass. Rechtsback Kieran Trippier bediende Lucas en het schot van de Braziliaan werd door een PSV'er van richting veranderd waardoor Zoet kansloos was: 1-1. Bijna kwam PSV nog voor rust opnieuw op voorsprong, maar een schot van Pereiro ging via een speler van Tottenham op de lat.

Het eerste gevaar na rust kwam van Eriksen, die met zijn uithaal de vuisten van Zoet vond. Enkele minuten later was het wel raak. Eriksen leverde een fijne voorzet af van Kane, die te veel ruimte kreeg van Nick Viergever een eenvoudig kon binnen koppen.

Ook daarna bleef Tottenham domineren. De Engelsen kregen ook de beste kansen, maar Zoet redde op een kopbal van dichtbij van Kane en invaller Erik Lamela raakte de bovenkant van de lat.

De morrende PSV-fans gingen weer achter hun ploeg staan, nadat Lloris tien minuten voor tijd uit het veld werd gestuurd. De Fransman torpedeerde buiten het strafschopgebied Lozano. Invaller-doelman Michel Vorm redde op de vrije trap van De Jong, maar was drie minuten voor tijd wel kansloos toen de spits van PSV een schot van Pablo Rosario toucheerde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League