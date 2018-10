Club Brugge heeft op derde speeldag in groep A van de Champions League zijn eerste punt gepakt. Met Ruud Vormer en Stefano Denswil in de basis werd het woensdag thuis tegen AS Monaco 1-1. Borussia Dortmund versloeg Atlético Madrid met 4-0.

AS Monaco, waar Thierry Henry zijn debuut maakte als trainer in de Champions League, kwam na ruim een half uur op voorsprong in het Jan Breydelstadion. Moussa Sylla schoof de bal na een uitstekende pass van Aleksandr Golovin in de verre hoek.

Het antwoord van de Belgen liet slechts 8 minuten op zich wachten. De Braziliaanse spits Wesley Moraes kopte raak op aangeven van Hans Vanaken. Aan die 1-1-stand veranderde in de tweede helft niets meer.

Club Brugge moest het stellen zonder Arnaut Danjuma Groeneveld. De Oranje-international kampt met een enkelblessure en staat daarom een tijdje aan de kant.

Met het oog op plaatsing voor de knock-outfase voor de Champions League schieten beide ploegen weinig op met een punt. Alleen als minimaal twee van de laatste drie duels in groep A worden gewonnen, is er een kans op overwintering in het miljoenenbal.

Historisch ruime CL-nederlaag Atlético Madrid

In dezelfde poule gaat Borussia Dortmund alleen aan de leiding na een galavoorstelling tegen Atlético Madrid: 4-0. Voor de houder van de Europa League is het een evenaring van de grootste nederlaag ooit op het hoogste Europese clubniveau.

De koploper van Duitsland kwam zeven minuten voor rust door een treffer van Axel Witsel op voorsprong. Die stand bleef tot twintig minuten voor tijd op het bord staan, maar daarna plaatste Dortmund een opvallende eindsprint.

Raphaël Guerreiro (73e), Jadon Sancho (83e) en nogmaals Guerreiro zorgden voor de opmerkelijke eindstand. De Marokkaanse rechtsback Achraf Hakimi speelde een hoofdrol met drie assists.

Dortmund is met de maximale score van negen punten uit drie duels al dicht bij een plaats in de achtste finales. Atlético staat ondanks de pijnlijke nederlaag met zes punten stevig op de tweede plaats.

