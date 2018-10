PSV begint woensdagavond met Donyell Malen in de basis aan de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Hij is de vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn.

Bergwijn ontbrak de laatste dagen met fysieke klachten al op de training van PSV. De 21-jarige vleugelspits is ook niet fit genoeg om op de bank te zitten.

Het is voor Malen zijn derde basisplaats dit seizoen. De negentienjarige aanvaller mocht ook starten tegen Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-0, nederlaag na penalty's) en de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (0-4-zege). Hij maakte als invaller doelpunten tegen BATE Borisov (2-3-zege in voorronde Champions League) en NAC Breda (0-2-overwinning in de Eredivisie).

De afwezigheid van Bergwijn betekent dat PSV pas voor de vijfde keer in zestien wedstrijden dit seizoen niet in de vaste basisopstelling begint. Coach Mark van Bommel kiest tegen Tottenham wel voor de overige vertrouwde namen in zijn 4-3-3-formatie.

PSV is in de Eredivisie nog zonder puntenverlies, maar in de groepsfase van de Champions League wachten de Eindhovenaren nog op hun eerste punt. Tegen FC Barcelona (4-0) en Internazionale (1-2) werd verloren.

Tottenham ging ook onderuit tegen de Spaanse en Italiaanse ploeg en houdt PSV alleen op doelsaldo onder zich. De twee beste ploegen overwinteren in de Champions League, de nummer drie speelt in de tweede seizoenshelft in de Europa League.

Stand groep B Champions League 1. FC Barcelona 2-6 (8-2)

2. Internazionale 2-6 (4-2)

3. Tottenham Hotspur 2-0 (3-6)

4. PSV 2-0 (1-6)

Eriksen keert terug in basis bij Tottenham

Tottenham-manager Mauricio Pochettino mist vaste krachten Dele Alli, Jan Vertonghen en Danny Rose door blessures. Spelmaker Christian Eriksen is pas net hersteld van een buikblessure die hem een maand aan de kant hield, maar begint wel in de basis.

De Londense ploeg, die gedeeld derde staat in de Premier League, heeft met verdedigers Toby Alderweireld en Davinson Sánchez nog twee andere ex-Ajacieden in de basis. Ook voormalig Willem II- en AZ-middenvelder Moussa Dembélé staat aan de aftrap. Michel Vorm is de reservekeeper van de 'Spurs'.

De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van de Sloveense arbiter Slavko Vincic (39), die pas zijn vijfde Champions League-duel fluit, en begint om 18.55 uur. De aftrap bij de andere wedstrijd in de poule tussen Barcelona en Inter is pas om 21.00 uur.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Malen, De Jong, Lozano.

Opstelling Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Dier, Dembélé; Moura, Eriksen, Son; Kane.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League