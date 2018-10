Real Madrid-verdediger Marcelo heeft dinsdag uitgehaald naar Spaanse media. De Braziliaan kan zich totaal niet vinden in de manier waarop er wordt geschreven en gepraat over de prestaties van de 'Koninklijke' in dit seizoen.

"Het is lastig als je niet wint, maar jullie journalisten spreken over een crisis", begon Marcelo zijn verhaal na afloop van de met 2-1 gewonnen Champions League-wedstrijd in eigen huis tegen Viktoria Plzen.

"Jullie proberen voor onrust te zorgen in de kleedkamer. Dat is het gevolg van jaloezie, omdat jullie niet weten hoe voetbal gespeeld moet worden."

Real boekte tegen Plzen pas de eerste zege in zes wedstrijden. Trainer Julen Lopetegui kan door de matige reeks echter nog steeds op veel kritiek rekenen.

"Lopetegui doet geweldig werk. Wij hebben geen moment getwijfeld aan zijn leiderschap", nam Marcelo het voor hem op.

Lopetegui vooral opgelucht

Lopetegui zelf was vooral opgelucht door de benauwde overwinning op Plzen en richtte zijn vizier gelijk op 'El Clásico' van aankomende zondag op bezoek bij aartsrivaal FC Barcelona.

"We hebben een einde gemaakt aan de serie zonder overwinningen. Nu moeten we blijven winnen en rustig blijven groeien", zei hij.

"We speelden goed en verdienden op sommige momenten meer, maar we hebben nu eenmaal moeite met scoren. Volgens mij hebben we de laatste vier duels, inclusief vanavond, twaalf keer het aluminium geraakt."

Real nam door de winstpartij tegen Plzen in groep G de koppositie in. De titelverdediger heeft zes punten uit drie wedstrijden, evenveel als AS Roma. CSKA Moskou volgt met vier punten en Plzen vergaarde tot dusver een punt.

Het vergaat Real een stuk minder in de Primera División. De 33-voudig landskampioen is na negen speelrondes pas terug te vinden op de zevende plaats, op vier punten van Barcelona.

