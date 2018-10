Noussair Mazraoui is nog blijer met zijn goal tegen Benfica dan hij drie weken geleden was na zijn treffer tegen Bayern München (1-1). De rechtsback schoot Ajax in blessuretijd naar een 1-0-zege in de Johan Cruijff ArenA, waarmee de Amsterdammers een flinke stap zetten richting overwintering in de Champions League.

"Deze goal was nog lekkerder dan die tegen Bayern. Die was mooi omdat het mijn eerste was, maar het was een gelijkmaker. Dit was de winnende in blessuretijd, dat kan niet beter. Iedereen om me heen schreeuwde van blijdschap", aldus de twintigjarige Mazraoui na afloop in de ArenA.

Een minuut voor zijn goal maakte de Marokkaans international met een sliding nog een kans voor Benfica onschadelijk. "Ik nam een risico en raakte mijn tegenstander lichtjes, maar het was een tackle op de bal en dus geen strafschop", kijkt hij terug op dat moment.

"Gelukkig liep het goed af. Ik wilde niet verliezen, zeker niet door een goal van mijn directe tegenstander. En vlak daarna maakte ik hem zowaar zelf."

De goal van Mazraoui was een schot van afstand. De bal kwam na een afgeslagen aanval ietwat gelukkig voor zijn voeten, waarna hij aannam en uithaalde. "Ik koos voor de korte hoek, omdat ik richting de verre hoek veel spelers zag staan. Toen ik hem raakte, voelde ik al dat hij er weleens in kon gaan. En dat gebeurde. Heerlijk."

'Mijn moeder was voor tweede keer in het stadion'

Mazraoui werd na zijn goal uiteraard besprongen door zijn teamgenoten en riep iets in de camera. "Ik zei: 'Mama, I love you.' Natuurlijk hou ik ook van mijn vader, maar mijn moeder was nu voor de tweede keer bij een wedstrijd van me."

"Normaal kan ze er niet tegen als ik een schop krijg en dus komt ze eigenlijk nooit. Ik weet wel dat ze drie weken geleden gehuild heeft toen ik tegen Bayern München scoorde. Nu heeft ze het zeker ook niet droog gehouden."

Door de zege op de koploper van de Portugese competitie gaat Ajax samen met Bayern München, dat eveneens zeven punten heeft, aan de leiding in groep E. Benfica staat op drie punten en AEK Athene is nog puntloos. Over twee weken treft Ajax opnieuw Benfica, maar dan wordt er in Lissabon gespeeld.