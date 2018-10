Memphis Depay heeft dinsdag met een treffer bijgedragen aan het gelijkspel (3-3) in de Champions League van Olympique Lyon bij Hoffenheim. Juventus zette een grote stap naar overwintering met een zege van 0-1 bij Manchester United.

Memphis schoot halverwege de tweede helft de 2-3 binnen en trekt zo bij Lyon zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken ook in de Champions League door. Het was echter niet genoeg voor de zege, omdat Joelinton in blessuretijd voor 3-3 zorgde.

Lyon, waar ook Kenny Tete in de basis stond, knokte zich in Duitsland terug van een 2-1-achterstand. Bertrand Traoré opende weliswaar de score, maar via twee treffers van Andrej Kramaric nam Hoffenheim de leiding.

Tanguy N'Dombele maakte na een uur spelen gelijk, waarna Memphis Lyon de tweede zege van dit CL-seizoen leek te bezorgen. De Duitsers voorkwamen dat in blessuretijd.

Manchester City, dat met 0-3 van Shakhtar Donetsk won, is met zes punten koploper in groep F, één meer dan Lyon. Hoffenheim en Shakhtar hebben twee punten. De Engelsen dankten de zege in Kharkov aan treffers van David Silva, Aymeric Laporte en Bernardo Silva.

Dybala matchwinner bij terugkeer Ronaldo

Paulo Dybala werd namens Juventus matchwinner in het duel met Manchester United. De Argentijnse aanvaller dook na een kwartier op bij de eerste paal en tikte raak.

Het duel stond in het teken van de terugkeer van Cristiano Ronaldo op Old Trafford. De spits speelde jarenlang voor de Engelse grootmacht. Hij miste het vorige groepsduel nog vanwege een schorsing.

Juventus heeft door de zege na drie duels de volle buit in groep H. Manchester United is met vier punten tweede. Valencia, dat eerder met 1-1 gelijk speelde bij Young Boys is derde met twee punten. De Zwitsers sluiten de groep af met slechts één punt.

Real Madrid wint in Champions League wel

Real Madrid boekte tegen Viktoria Plzen een broodnodige zege: 2-1. Mede door de slechte resultaten in de competitie ligt coach Julen Lopetegui nu al onder vuur.

De baan van de Spanjaard lijkt door treffers van Karim Benzema en Marcelo voorlopig gered. Patrik Hrosovsky deed in het slot wat terug. Real, dat eerder verrassend verloor bij CSKA Moskou, heeft nu zes punten.

Dat zijn er evenveel als AS Roma, dat zonder Justin Kluivert en Rick Karsdorp met 3-0 won van de Russen. Edin Dzeko scoorde twee keer voor de Italianen. Cengiz Ünder zorgde voor de laatste treffer. CSKA is met vier punten uit drie duels nog altijd kansrijk. Viktoria heeft pas één punt.

