Ajax heeft dinsdagavond een zwaarbevochten 1-0-zege geboekt in het Champions League-duel met Benfica. Noussair Mazraoui schoot in blessuretijd de winnende treffer binnen in de Johan Cruijff ArenA.

De zege van Ajax was zeker niet onverdiend. De ploeg van trainer Erik ten Hag miste de nodige kansen, al was Benfica ook meermaals gevaarlijk vanuit de tegenstoot. In de 92e minuut maakte Mazraoui de verlossende goal en daarmee zet Ajax een enorme stap richting overwintering in de Champions League.

Door de zege blijft Ajax koploper in groep E met zeven punten. Bayern München won eerder op de avond door treffers van Javi Martínez en Robert Lewandowski met 0-2 bij het nog puntloze AEK Athene en heeft ook zeven punten. Benfica staat op drie punten.

Over twee weken vervolgt Ajax het Champions League-avontuur met de uitwedstrijd tegen Benfica en bij een zege is overwintering in het miljoenenbal een feit. Aanstaande zondag staat er ook een belangrijk duel op het programma voor de Amsterdamse club, want dan is Feyenoord de tegenstander in de Klassieker in de ArenA.

Benfica-verdediger Conti haalt bal van doellijn

Met de weer fitte Nicolás Tagliafico en Mazraoui in de basis en ook Donny van de Beek en Kasper Dolberg aan de aftrap begon Ajax dinsdagavond energiek aan het duel met Benfica. De koploper van de Portugese competitie werd meteen onder druk gezet, maar daardoor moest de ploeg van Ten Hag wel oppassen voor de tegenstoot.

In de tweede minuut was er al zo'n uitbraak en moest doelman André Onana redding brengen op een schot van Rafa Silva. Drie minuten later kregen de bezoekers een nog grotere kans. Alex Grimaldo kreeg de bal wel langs Onana, maar het was Matthijs de Ligt die de bal van de lijn haalde.

Halverwege de eerste helft kreeg ook Ajax een enorme kans. Met een fraaie pass zette Hakim Ziyech Dolberg vrij voor doelman Odisseas Vlachodimos, maar de Deen kreeg de bal er niet in. Hij schoot op de voet van de Duitse keeper.

Terwijl Benfica bij vlagen gevaarlijk bleef - Rafa Silva schoot voorlangs - was Ajax voor rust nog een keer heel dicht bij de openingstreffer. Het scheelde letterlijk maar een paar centimeter. De Ligt kon de bal nog net binnenhouden na een korte corner en Tagliafico kreeg de bal met een omhaal knap op doel. De ArenA juichte al, maar verdediger German Conti bracht redding voor Benfica. Uit de doellijntechnologie bleek dat de bal net niet helemaal over de doellijn was.

Van de Beek laat vrije schietkans onbenut

Het begin van de tweede helft was veel minder open dan dat van de eerste. Ajax leek wat meer controle te hebben, maar grote kansen leverde dat niet op. Schoten van Ziyech en Van de Beek konden Vlachodimos niet verontrusten.

Na een uur spelen, liet Benfica zich weer eens gelden en hield de ArenA de adem even in. Een lage voorzet van Haris Seferovic leek voor het intikken voor Eduardo Salvio, maar gehinderd door De Ligt miste de Argentijn de bal. Enkele minuten later testte Seferovic Onana met een schot in de verre hoek.

Toch was het Ajax dat de meeste aanspraak mocht maken op de zege. Na goed werk van Tadic en Ziyech kreeg Van de Beek een vrije schietkans, maar hij kreeg de bal niet voorbij Vlachodimos. De doelman van Benfica had ook een antwoord op een vrije trap van Ziyech en een schot van Frenkie de Jong werd geblokt.

Door alle missers leek de wedstrijd uit te draaien op 0-0, totdat invaller David Neres een knappe actie in huis had op de achterlijn en de bal voor de voeten rolde van Mazraoui. De rechtsback haalde hard uit en via een Benfica-speler verdween de bal in het doel, waardoor Ajax op koers ligt om na dertien jaar weer de knock-outfase van de Champions League te halen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League