Bayern München heeft dinsdag in de Champions League een moeizame zege geboekt bij AEK Athene. De Duitsers worstelden een uur lang, maar wonnen toch: 0-2.

Javi Martínez brak na een uur spelen de ban voor Bayern, dat tot die tijd erg slordig en inspiratieloos speelde. Robert Lewandowski verdubbelde de score twee minuten later.

Arjen Robben stond in Athene aan de aftrap. De vleugelspits, die afgelopen weekend in de competitie nog een rode kaart kreeg, speelde het hele duel.

Door de zege neemt Bayern in ieder geval voor even de leiding in groep E. De formatie heeft zeven punten uit drie duels. AEK blijft laatste met nul punten.

Ajax kan de koppositie weer overnemen als later op dinsdag Benfica in de Johan Cruijff ArenA wordt verslagen. Die wedstrijd begint om 21.00 uur.

Inspiratieloos Bayern heeft aan twee momenten voldoende

Bayern was in het Olympisch Stadion in Athene weliswaar de betere ploeg, maar de ploeg van trainer Niko Kovac voetbalde lange tijd in zo'n laag tempo, dat AEK gemakkelijk op de been bleef.

Er waren weliswaar wat kansjes, zo schoot AEK-verdediger Dimytro Chigrynskiy bijna in eigen doel en schoot Lewandowski ruim over, maar echt verontrustend groot waren die nou ook weer niet. De Grieken beperkten zich vooral tot tegenhouden.

Na rust bleef Bayern de overhand houden, maar echt gevaar bleef uit. De treffer van Martínez na een uur spelen kwam dan ook uit de lucht vallen. De Spanjaard schoot raak, nadat een schot van Robben door een verdediger werd tegengehouden.

Twee minuten later zorgde Lewandowski al voor 0-2. De Pool stond na een snelle uitval via de linkerkant helemaal vrij in het strafschopgebied en werd keurig bediend door de mee opgekomen linksback Rafinha. Lewandowski tikte de bal eenvoudig binnen.

Bayern leek het daarna wel te geloven en deed niet heel veel moeite meer om de score op te voeren, waardoor het bij 0-2 bleef.

Young Boys pakt tegen Valencia eerste punt

Het duel in groep H tussen Young Boys en Valencia leverde geen winnaar op: 1-1. Beide ploegen zijn daardoor na drie duels nog altijd zonder zege.

Voor de Zwitsers was het zelfs het eerste puntje van deze Champions League-campagne. Valencia speelde voor de tweede keer gelijk. Koploper Juventus (zes punten) en Manchester United (vier punten) treffen elkaar later op dinsdag.

Valencia nam dankzij een treffer van Michy Batshuayi in de eerste helft de voorsprong. De Belg omspeelde de doelman en schoof de bal in de korte hoek.

Tien minuten na rust kwam de thuisploeg op 1-1. Guillaume Hoarau benutte een strafschop, die was toegekend na een domme overtreding van de ervaren Valencia-captain Dani Parejo. Met name Young Boys, met oud-Ajacied Miralem Sulejmani in de basis, kreeg nog kansen op een voorsprong. Gescoord werd er echter niet meer.

