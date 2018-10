Ajax begint dinsdagavond met Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Kasper Dolberg in de basis aan de Champions League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Benfica. David Neres en Maximilian Wöber zitten op de bank.

Tagliafico en Mazraoui keken zaterdag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4-winst) nog geblesseerd toe, maar beide backs zijn wel fit genoeg om te spelen tegen Benfica. Daley Blind staat door de terugkeer van Tagliafico in het centrum en dat gaat ten koste van Wöber. Captain Matthijs de Ligt completeert de defensie.

Het middenveld en de aanval zijn ongewijzigd ten opzichte van het duel met Heerenveen. Lasse Schöne, Donny van de Beek en Frenkie de Jong vormen de middenlinie, waardoor Neres opnieuw op de bank zit.

Voorin kiest trainer Erik ten Hag voor Dusan Tadic en Hakim Ziyech op de vleugels, terwijl spits Dolberg de voorkeur krijgt boven Klaas-Jan Huntelaar. Naast Neres, Wöber, Huntelaar en Kristensen zitten Carel Eiting, Dani de Wit en reserverdoelman Kostas Lamprou op de bank.

Ajax aan de leiding in groep E

Ajax tegen Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Franse arbiter Ruddy Buquet. Bij de andere wedstrijd in groep E, AEK Athene tegen Bayern München, is al om 18.55 uur afgetrapt. De ruststand in Athene was 0-0.

Ajax gaat na twee speelronden aan de leiding in de groep met vier punten en een beter doelsaldo dan Bayern, dat eveneens vier punten heeft. Benfica, dat koploper is in de Portugese competitie, heeft drie punten en AEK Athene is nog puntloos.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Dolberg, Tadic.

Opstelling Benfica: Odysseas; André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Pizzi; Salvio, Seferovic, Rafa Silva.

