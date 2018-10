Josep Guardiola acht de kans klein dat Manchester City dit seizoen de Champions League wint. De Spaanse coach vindt dat de Premier League-club er simpelweg nog niet klaar voor is.

"Het gevoel dat we koste wat kost de Champions League moeten winnen, ontbreekt nog steeds", zei Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een dag later.

"Je moet als team worden gepusht. Niet alleen door de coach, maar door iedereen die betrokken is bij Manchester City. Ik mis vooral de urgentie bij de fans."

De eigenaren van Manchester City hebben al langer de ambitie om de Champions League te winnen, maar onder Guardiola boekte de club nog weinig succes. De regerend kampioen van Engeland strandde twee seizoenen geleden in de achtste finales en vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation.

Guardiola niet hoopvol gestemd

Ook in dit prille seizoen is het nog niet overtuigend wat City laat zien in het miljoenenbal. De ploeg van Guardiola verloor zijn eerste groepsduel van Olympique Lyon en drie weken geleden werd maar nipt gewonnen bij TSG 1899 Hoffenheim (beide 1-2).

"We gaan er natuurlijk alles aan doen om de Champions League te winnen, maar op basis van vorig seizoen denk ik niet dat we er klaar voor zijn. Dat is mijn gevoel", besloot Guardiola.

De wedstrijd tussen Manchester City en Shakhtar Donetsk begint woensdag om 21.00 uur in Oekraïne. Shakhtar speelde zijn eerste twee wedstrijden in groep F gelijk en staat op de derde plek. City bezet de tweede positie, Lyon gaat aan kop en Hoffenheim is hekkensluiter.

