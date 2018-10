Julen Lopetegui is niet bezig met een mogelijk ontslag bij Real Madrid. De Spaanse coach staat door de teleurstellende resultaten van de 'Koninklijke' onder zware druk, maar hij heeft nog alle hoop op een ommekeer.

"Voor jullie zit geen terneergeslagen coach", zei Lopetegui maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Viktoria Plzen van dinsdag volgens AS.

"Sterker nog, ik ben volledig gefocust op de belangrijke wedstrijd van dinsdag. Bij deze club heb ik geleerd dat je moet vechten voor een resultaat. We zitten niet in een goede periode, maar we hebben nog genoeg tijd dit seizoen om het om te draaien."

Real Madrid leed zaterdag tegen Levante (1-2) al de derde nederlaag op rij en bleef voor de vijfde wedstrijd op rij zonder zege. De laatste keer dat de huidige nummer zeven van Spanje een overwinning boekte, was op 22 september thuis tegen Espanyol (1-0).

Lopetegui niet bezig met kritiek op zijn persoon

Spaanse media speculeren al over een ontslag van Lopetegui, die afgelopen zomer door Real Madrid werd aangesteld als opvolger van succestrainer Zinedine Zidane. Hoewel de voormalige bondscoach van Spanje de verwachtingen nog niet waar kan maken, vreest hij niet voor een naderend vertrek.

"Ik ben niet bezig met wat er over mij wordt gezegd en geschreven en ik kan ook niet in de toekomst kijken", aldus Lopetegui. "Wat ik zie is een team dat voor de volle honderd procent gemotiveerd is om zo snel mogelijk goede resultaten te boeken, met om te beginnen de wedstrijd tegen Viktoria Plzen."

Real, dat in 2014, 2016, 2017 én vorig jaar de Champions League won, is met wisselende resultaten aan de groepsfase in het miljoenenbal begonnen. De ploeg van Lopetegui won van AS Roma (3-0), maar ging drie weken geleden verrassend onderuit tegen CSKA Moskou (1-0).

Door die resultaten bezet Real de tweede plek in groep G met drie punten, evenveel als koploper CSKA Moskou. De wedstrijd tegen Viktoria Plzen begint dinsdag om 21.00 uur in Santiago Bernabéu.

