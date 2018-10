Georginio Wijnaldum vindt dat Liverpool zich woensdagavond in het Champions League-duel met Napoli een slechte dienst heeft bewezen. De 'Reds' gingen na een matige wedstrijd met 1-0 onderuit in Napels.

"We speelden niet goed en verdienden het ook niet om te winnen", zegt een teleurgestelde Wijnaldum op de site van Liverpool. "Napoli was rustiger aan de bal, verdedigde goed en voorkwam dat wij iets konden creëren. Het was geen goede dag voor ons."

Liverpool speelde de hele wedstrijd al niet naar behoren, maar het leek er lange tijd op dat de ploeg van trainer Jürgen Klopp met een punt terug naar Engeland zou vliegen. Lorenzo Insigne bezorgde Napoli in de laatste minuut alsnog de overwinning door een scherpe voorzet van José Calléjon binnen te glijden.

Het betekende de tweede nederlaag dit seizoen voor Liverpool. De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen begon de groepsfase met een 3-2-zege op Paris Saint-Germain en is in de Premier League nog ongeslagen.

Wijnaldum, die vorige week met Liverpool wel werd uitgeschakeld in de League Cup, ziet geen reden voor paniek. "We weten wat we kunnen brengen en hebben nog steeds genoeg vertrouwen. Dit was een realitycheck en een goede les voor ons. Hier moeten we van leren voor de volgende keer."

Zondag topper tegen Manchester City

Liverpool moet zich snel zien te herstellen van de nederlaag bij Napoli, want zondag staat al de topper tegen Manchester City op het programma. Trainer Klopp vindt dat zijn ploeg weer met beide benen op de grond is gezet.

"Jullie (de media, red.) waren lovend over onze start van het seizoen. Tegen Napoli waren we niet goed en in de Champions League ga je dan ten onder", concludeerde Klopp.

"Het wordt natuurlijk een lastige wedstrijd tegen Manchester City, zeker door de vele wedstrijden van de afgelopen weken. Napoli speelde heel goed door de sfeer in het stadion en wij konden ons daar niet onderuit voetballen, maar dat zal zondag op Anfield helemaal anders zijn."

Door de nederlaag van Liverpool - en de ruime zege van Paris Saint-Germain op Rode Ster Belgrado (6-1) - zijn de verschillen klein in groep C. Napoli leidt met vier punten, terwijl Liverpool en PSG een punt minder hebben.

