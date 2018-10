Jeroen Zoet baalt als een stekker van de 1-2-nederlaag die PSV woensdagavond leed in het Champions League-duel met Internazionale. De doelman vindt dat hij voor een groot deel verantwoordelijk is voor het nipte verlies in Eindhoven.

De 27-jarige Zoet ging opzichtig in de fout bij de winnende treffer van Inter een kwartier na rust. Hij kwam uit zijn doel en liep zo zijn eigen verdediger Daniel Schwaab omver, waardoor Mauro Icardi de bal in een leeg doel kon schieten.

Ook bij de gelijkmaker van Radja Nainggolan vlak voor rust - Pablo Rosario had PSV in de 27e minuut op voorsprong geschoten - ging Zoet niet vrijuit. De doelman verwerkte een afstandsschot van Kwadwo Asamoah niet goed, waardoor de aanval van Inter doorging en Nainggolan kon scoren.

"Dat zijn twee momenten waardoor we de wedstrijd verliezen en daar baal ik ontzettend van", zei Zoet na afloop in het Philips Stadion in gesprek met Veronica. "Dit is Champions League-niveau en dan worden zulke fouten afgestraft."

'Kan heel trots zijn op het team'

Vooral de treffer van Icardi had volgens Oranje-international Zoet eenvoudig voorkomen kunnen worden. "Het is heel simpel, ik moet gewoon in mijn doel blijven staan. Dan was het nooit een doelpunt geworden, zeker omdat Daniel goed in de wedstrijd zat."

PSV kreeg na rust nog goede kansen om weer op gelijke hoogte te komen, maar mogelijkheden van Gastón Pereiro (paal) en Donyell Malen (redding doelman Samir Handanovic op omhaal) waren niet doeltreffend.

Zoet vindt desondanks dat PSV weinig te verwijten valt. "Ik kan enorm trots zijn op het team, want we hebben een goede wedstrijd neergezet. Het viel bij ons helaas net niet goed en dat is klote. Aan het eind van de streep wil je met een goed resultaat staan en dat is nu niet het geval."

Door de nederlaag tegen Inter blijft PSV, dat de groepsfase twee weken geleden begon met een 4-0-nederlaag bij FC Barcelona, op nul punten steken in groep B. Barcelona won woensdag van Tottenham Hotspur (2-4) en gaat aan de leiding in de poule.

