De spelers van PSV houden ook na de thuisnederlaag tegen Internazionale (1-2) hoop op overwintering in Europa, al beseft de landskampioen dat het heel lastig gaat worden om de knock-outfase van de Champions League te bereiken.

De Belgische Inter-middenvelder Radja Nainggolan vatte woensdagavond in enkele zinnen het verschil tussen zijn ploeg en PSV samen: "PSV heeft een heel jonge ploeg, met veel voetballend talent. Maar ik denk dat ze een beetje ervaring tekortkomen. Ik vind dat we verdiend gewonnen hebben."

Zeker gezien het aantal grote kansen was Inter de verdiende winnaar in het Philips Stadion. De uitslag had ook heel anders kunnen zijn als Inter-doelman Samir Handanovic bij een 1-0-stand een rode kaart had gekregen voor zijn handsbal vlak buiten het strafschopgebied. Bovendien ging aan de gelijkmaker van Nainggolan buitenspel van Mauro Icardi vooraf.

"We speelden geen slechte wedstrijd, maar de details zijn op dit niveau beslissend", zei PSV-verdediger Daniel Schwaab, met zijn dertig jaar de oudste speler in de selectie van PSV. "Helaas waren de beslissende momenten in ons nadeel."

Daarmee doelde Schwaab vooral op de gele kaart voor Handanovic, die ook in zijn ogen rood had moeten krijgen. "Het is vervelend dat zulke dingen gebeuren, want we zaten goed in de wedstrijd. Inter heeft een ervaren ploeg, die profiteert van onze fouten."

Doelman Zoet tweemaal niet vrijuit

PSV-doelman Jeroen Zoet ging bij beide tegentreffers niet vrijuit. De keeper zei voor de camera van Veronica dat hij daar "slecht van zou slapen".

Bij de winnende treffer kwam Zoet onnodig uit zijn doel en liep hij Schwaab omver, waarna Icardi eenvoudig kon scoren. "Ik heb hem niet horen roepen en het verraste me dat hij daar was", vertelde Schwaab. "Jeroen heeft veel goede reddingen verricht vandaag, maar deze situatie heeft hij helaas verkeerd ingeschat."

En zo stond PSV opnieuw met lege handen. Twee weken geleden speelde de ploeg zeventig minuten aardig mee tegen FC Barcelona, maar werd toch met 4-0 verloren.

Inter en Barcelona hebben na twee duels zes punten meer dan PSV, maar vindt Schwaab niet dat zijn ploeg in het komende tweeluik met Tottenham Hotspur om de derde plaats in de poule en daarmee een vervolg in de Europa League strijdt.

"Als Barcelona twee keer van Inter wint, is alles nog mogelijk. Maar voor ons wordt het heel belangrijk om thuis van Tottenham te winnen."

De Jong trots op strijdend PSV

Aanvoerder Luuk de Jong vertelde dat hij ondanks de nederlaag trots was op zijn ploeg. "Dat komt door de manier waarop we hebben gestreden. Ik denk dat we gewoon gelijkwaardig aan Inter waren en we hadden kunnen winnen."

"Het gaat moeilijk worden om nog door te gaan naar de knock-outfase van de Champions League", beseft de spits. "Maar in het verleden is het andere teams die hun eerste twee wedstrijden verloren wel gelukt. Zolang er een mogelijkheid is, zullen we er voor gaan."

PSV speelt op 24 oktober thuis tegen Tottenham. De uitwedstrijd op Wembley is op 6 november.

Stand in groep B Champions League 1. FC Barcelona 2-6 (8-2)

2. Internazionale 2-6 (4-2)

3. Tottenham Hotspur 2-0 (3-6)

4. PSV 2-0 (1-6)