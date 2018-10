Overwintering in de Champions League is voor PSV na twee duels al erg ver weg. De landskampioen ging woensdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Internazionale.

Twee weken geleden verloor PSV al zijn eerste duel bij FC Barcelona (4-0). De Spanjaarden waren woensdag met 2-4 te sterk voor Tottenham Hotspur en gaan daardoor samen met Inter aan kop in groep B met zes punten. Tottenham is net als PSV nog puntloos.

PSV kwam tegen Inter nog wel op voorsprong na een fraaie uithaal van Pablo Rosario. Inter maakte op slag van rust gelijk via Radja Nainggolan. Kort daarvoor was Inter-keeper Samir Handanovic na hands aan een rode kaart ontsnapt.

Mauro Icardi zette de Italianen in de tweede helft op 1-2 na een fout van PSV-doelman Jeroen Zoet.

Op 24 oktober speelt PSV zijn volgende Champions League-duel, thuis tegen Tottenham. Tussendoor wacht de ploeg van trainer Mark van Bommel in de Eredivisie thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo en FC Emmen.

Woede over gele kaart Inter-keeper Handanovic

PSV-Inter begon levendig, met twee gevaarlijke momenten voor beide ploegen in de eerste vijf minuten. De grootste kans was voor PSV'er Steven Bergwijn, die na goed terugkoppen van Luuk de Jong net niet goed bij de bal kon en van dichtbij over schoot. Kort daarvoor had Angeliño verzuimd om met een simpele pass Hirving Lozano alleen voor de keeper te zetten.

Niet veel later slaagde Gastón Pereiro er net niet in om de rebound binnen te werken, nadat Inter-doelman Handanovic met moeite redde op een afstandsschot van Rosario. Aan de overkant ging een schot van Inter-middenvelder Matías Vecino maar net over het doel van Zoet.

In de 27e minuut mocht Rosario opnieuw van een meter of twintig aanleggen en ditmaal was het wel raak. De 21-jarige middenvelder, die voor het eerst in de voorselectie van Oranje zit, schoot de bal hard in de kruising: 1-0.

Inter schroeft tempo op

De openingstreffer was voor Inter, dat voor Italiaanse begrippen met veel aanvallende intenties aan het uitduel was begonnen, het sein om het tempo verder op te schroeven. Aanvalsleider Icardi was tot driemaal toe heel dicht bij de gelijkmaker en Nainggolan schoot naast.

Vijf minuten voor rust schreeuwde het thuispubliek om rood voor Handanovic, nadat de Sloveense keeper hands maakte buiten zijn strafschopgebied. Daarmee voorkwam hij dat Bergwijn richting een leeg doel kon. De Servische arbiter Milorad Mazic oordeelde tot ontzetting van de PSV'ers dat er geen sprake was van een grote scoringskans en gaf de keeper slechts geel.

Enkele minuten later moest PSV de gelijkmaker slikken. Zoet verwerkte een afstandsschot van Kwadwo Asamoah matig, waarna Daniel Schwaab met een ultieme sliding de rebound van Icardi blokkeerde. Op een schuiver van Nainggolan had geen enkele PSV'er nog een verweer: 1-1.

Zoet gaat de fout in bij tweede treffer Inter

Ook in de openingsfase van de tweede helft kregen beide ploegen grote kansen. Zoet pareerde een kopbal van de geheel vrijstaande Icardi en enkele minuten later trof Pereiro de buitenkant van de paal.

Na een uur kwam Inter op 1-2 en opnieuw ging Zoet niet vrijuit. Na een lange bal van achteruit duelleerde Icardi met Schwaab. Zoet was uit zijn doel gekomen en liep tegen het duo aan, waarna Icardi de enige was die overeind bleef en kon scoren.

PSV was daarna enige tijd van slag. Pas een kwartier voor tijd werd de thuisploeg weer eens gevaarlijk, maar de linksbenige Nick Viergever kon de bal met rechts niet tussen de palen krijgen. Enkele minuten later probeerde invaller Donyell Malen het met een acrobatische omhaal, maar Handanovic redde met een knappe reflex.

In de slotfase ging PSV driftig, maar zonder veel overleg op jacht naar de gelijkmaker. De defensie van Inter gaf geen krimp, waardoor de ploeg van Van Bommel voor een lastige opgave staat in de Champions League.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League