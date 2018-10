Club Brugge heeft ondanks een doelpunt van Arnaut Danjuma Groeneveld ook het tweede groepsduel in de Champions League verloren. Atlético Madrid was in eigen stadion met 3-1 te sterk voor de kampioen van België.

Danjuma Groeneveld, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, had net als landgenoten Ruud Vormer en Stefano Denswil een basisplaats bij Brugge.

De oud-speler van NEC krulde de bal vlak voor rust vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen op bijzonder fraaie wijze binnen. Hij bracht zijn ploeg daarmee op dat moment op 1-1.

Antoine Griezmann werd echter de man van de wedstrijd. De Franse spits had eerder de score geopend en zorgde halverwege de tweede helft ook voor de 2-1. Koke maakte in de blessuretijd zelfs nog 3-1 voor Atlético, dat na twee duels nog de volle buit heeft in groep A.

Dortmund net als Atlético nog foutloos

De Spanjaarden delen de koppositie met Borussia Dortmund, dat het toernooi eerder was begonnen met een gelukkige zege bij Club Brugge (0-1). De Duitsers wonnen voor eigen publiek met 3-0 van AS Monaco, dat net als Club Brugge nog geen punt wist te pakken.

Jacob Bruun Larsen opende vlak na rust de score in het Signal Iduna Park in Dortmund. De Deen was vijf minuten na zijn invalbeurt trefzeker. Paco Alcácer verdubbelde de score, nadat hij vlak daarvoor nog een strafschop had gemist. Marco Reus bepaalde de eindstand in de slotfase op 3-0.

In de volgende speelronde (24 oktober) nemen Dortmund en Atlético het tegen elkaar op, terwijl AS Monaco op bezoek gaat bij Club Brugge.

Barcelona maakt geen fout bij Tottenham Hotspur

FC Barcelona, dat eerder in groep B van PSV won, klopte nu Tottenham Hotspur. Het werd 2-4 in Londen. Met name de tweede en derde treffer van de Catalanen waren van grote schoonheid.

De gasten namen op de dramatische grasmat op Wembley al rap de leiding, toen doelman Hugo Lloris in de fout ging en Philippe Coutinho profiteerde.

De Braziliaan stond nog in de eerste helft aan de basis van de 0-2. Hij legde de bal terug op Ivan Rakitic, die de bal fraai via de binnenkant van de paal raak volleerde.

Harry Kane bracht de spanning vlak na rust nog even terug, maar via Lionel Messi nam Barcelona snel daarna een 1-3-voorsprong. De Argentijn tikte raak na een slim overstapje van Luis Suárez. Erik Lamela zorgde nog voor de aansluitingstreffer namens de 'Spurs', maar in de slotfase bepaalde Messi de eindstand op 2-4.

Barça voert nu samen met Internazionale, dat met 1-2 bij PSV won, groep B aan. Beide teams nemen het in de volgende groepswedstrijd tegen elkaar op. PSV krijgt Tottenham op bezoek.

