Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben woensdag met Liverpool met 1-0 verloren bij Napoli in de Champions League. In dezelfde poule leidde Neymar Paris Saint-Germain met een hattrick langs Rode Ster Belgrado: 6-1.

Van Dijk en Wijnaldum speelden allebei de hele wedstrijd namens Liverpool, dat niet kon imponeren in Napels. De thuisploeg had het meeste balbezit en kreeg ook de meeste mogelijkheden. Nadat oud-PSV'er Dries Mertens al de lat had geraakt, maakte Lorenzo Insigne in de slotminuut de winnende treffer.

Het Liverpool van coach Jürgen Klopp bleef daardoor steken op drie punten uit twee duels, want twee weken geleden werd PSG in eigen huis met 3-2 verslagen. Napoli kwam toen tegen Rode Ster niet verder dan 0-0.

Eerder op woensdagavond zat PSG al snel op rozen tegen Rode Ster. Eerst schoot Neymar prachtig raak uit een vrije trap, waarna de sterspeler van dichtbij ook voor 2-0 zorgde. Nog voor rust liep het veel sterkere PSG verder uit dankzij Edinson Cavani (van richting veranderd schot) en Ángel Di María (intikker).

In de tweede helft nam de Franse topclub wat gas terug, al zorgde Kylian Mbappé wel voor 5-0. Nadat Rode Ster de eer redde via Marko Marin - die scoorde op aangeven van de net ingevallen voormalig Ajacied Lorenzo Ebecilio - zorgde Neymar met zijn derde goal voor de eindstand. Weer had hij succes met een vrije trap.

Nipte winst Porto en Schalke in groep D

FC Porto en Schalke 04 deden goede zaken in de tweede speelronde van groep D. Zowel de Portugezen (1-0 tegen Galatasaray) als de Duitsers (0-1 bij Lokomotiv Moskou) wonnen met minimaal verschil.

Bij Porto-Galatasaray viel het winnende doelpunt van Moussa Marega in de 49e minuut. Bij de bezoekers hadden Ryan Donk en de geboren Rotterdammer Garry Rodrigues een basisplaats. Donk werd in de tweede helft gewisseld.

Zowel Lokomotiv als Schalke was eerder op de avond in Moskou op zoek naar de eerste overwinning en de Duitsers slaagden in die missie. Dankzij een kopgoal van middenvelder Weston McKennie in de 88e minuut werd het 0-1.

Porto en Schalke staan allebei op vier punten na twee duels, met exact hetzelfde doelsaldo. Galatasaray heeft drie punten en het puntloze Lokomotiv staat voor een lastige opgave.

