Paris Saint-Germain heeft woensdag in de Champions League mede dankzij een hattrick van Neymar weinig heel gelaten van Rode Ster Belgrado: 6-1. In groep D won Schalke 04 op de valreep bij Lokomotiv Moskou.

PSG had twee weken geleden de eerste wedstrijd in groep C met 3-2 verloren van Liverpool en was tegen Rode Ster uit op revanche. Na twintig minuten zaten de Fransen al op rozen.

Eerst schoot Neymar prachtig raak uit een vrije trap, waarna de sterspeler van dichtbij ook voor 2-0 zorgde. Nog voor rust liep het veel sterkere PSG verder uit dankzij Edinson Cavani (van richting veranderd schot) en Ángel Di María (intikker).

In de tweede helft nam de Franse topclub wat gas terug, al zorgde Kylian Mbappé wel voor 5-0. Nadat Rode Ster de eer redde via Marko Marin - die scoorde op aangeven van de net ingevallen oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio - zorgde Neymar met zijn derde goal voor de eindstand. Weer had hij succes met een vrije trap.

Dankzij de zege komt het PSG van coach Thomas Tuchel op drie punten uit twee duels. Rode Ster had het eerste duel doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Napoli en blijft dus steken op een punt. Napoli-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur.

Lokomotiv en Schalke schieten weinig op

Zowel Lokomotiv als Schalke was in Moskou op zoek naar de eerste overwinning in groep D en de Duitsers slaagden in die missie. Dankzij een kopgoal van middenvelder Weston McKennie in de 88e minuut werd het 0-1.

In het grootste gedeelte was Lokomotiv de gevaarlijkste ploeg, maar in de slotfase werd Schalke sterker. Nadat de ploeg uit Gelsenkirchen al een paar keer gevaarlijk was geweest, zorgde McKennie voor grote opluchting.

Schalke had eerder met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Porto en staat dus op vier punten. Lokomotiv was de poulefase van de Champions League begonnen met een 3-0-nederlaag bij Galatasaray, dat woensdag om 21.00 uur op bezoek gaat bij Porto.

