PSV begint woensdagavond in het Philips Stadion in de vertrouwde opstelling aan het Champions League-duel met Internazionale. Bij de Italianen staat Oranje-international Stefan de Vrij in de basis.

Trainer Mark van Bommel stuurt dezelfde elf spelers het veld in die twee weken geleden de Champions League begonnen met een 4-0-nederlaag tegen FC Barcelona. Met die formatie was PSV de afgelopen weken te sterk voor ADO Den Haag (0-7), Ajax (3-0) en NAC Breda (0-2).

Pablo Rosario (21) en Steven Bergwijn (20) staan opnieuw in de basis. Beide jongelingen behoren tot de voorselectie van Oranje en hopen bondscoach Ronald Koeman tegen Internazionale te kunnen overtuigen hen op te nemen in de definitieve selectie voor de komende interlands tegen Duitsland (Nations League) en België (vriendschappelijk). Rosario en Bergwijn zouden in dat geval kunnen debuteren in Oranje.

In de Eredivisie is PSV dit seizoen nog zonder puntenverlies, maar na de ruime nederlaag tegen FC Barcelona kan de ploeg van Van Bommel zich tegen Inter geen nieuwe nederlaag permitteren in de loodzware groep B van de Champions League.

Stand in groep B Champions League 1. FC Barcelona 1-3 (4-0)

2. Internazionale 1-3 (2-1)

3. Tottenham Hotspur 1-0 (1-2)

4. PSV 1-0 (0-4)

Inter goed in vorm na moeizame seizoenstart

Inter opende de Champions League twee weken geleden met een moeizame 2-1-thuiszege op Tottenham Hotspur. Ten opzichte van die wedstrijd is de opstelling in Eindhoven op één plek gewijzigd. De Italiaanse verdediger Danilo D'Ambrosio vervangt de Braziliaan Miranda. De Vrij begint op zijn vertrouwde plek centraal achterin

De ploeg van trainer Luciano Spalletti begon matig aan de Italiaanse competitie, maar is dankzij drie overwinningen op rij inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats.

PSV-Internazionale begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Servische toparbiter Milorad Mazic. Vorig jaar floot Mazic nog de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool (3-1).

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling Internazionale: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

