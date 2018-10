Ten Hag: 'We hadden kunnen en moeten winnen bij Bayern'

"We hadden hier kunnen en moeten winnen. We hebben hier een uitstekende prestatie neergezet, op die beginfase na dan", begon hij zijn verhaal voor de camera van Veronica.

Ajax kwam al na een paar minuten op achterstand, maar herstelde zich snel en trok de wedstrijd met goed voetbal naar zich toe.

"We waren heel moedig. We zijn constant aan het jagen geweest. Waar we konden, hebben we gevoetbald. We hebben ruimtes gecreëerd en een paar keer goed gecounterd. Bayern had heel veel moeite met onze speelwijze", zei Ten Hag.

'Bevestiging waartoe dit team in staat is'

De eindverantwoordelijke bij de Amsterdamse club kon zijn ploeg alleen verwijten dat ze niet als winnaar van het veld stapten, want onder anderen Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek lieten grote kansen onbenut.

"Zo'n wedstrijd geeft de jongens nóg meer zelfvertrouwen. Ze moeten alleen die goals maken. Maar dit is wel een bevestiging waartoe dit team in staat is. We hebben kwaliteitsspelers, die samen tot grote hoogtes kunnen stijgen."

Ajax gaf door de remise de overtuigende 3-0-thuiszege van twee weken geleden op AEK Athene bij de start van het miljoenenbal een goed vervolg.

De huidige nummer twee van de Eredivisie gaat na twee speelrondes zelfs aan kop in groep E met vier punten, gevolgd door Bayern (eveneens vier punten maar slechter doelsaldo), Benfica (drie punten) en AEK Athene (nul punten).

