Kluivert scoort bij ruime zege Roma, Real verliest van CSKA Moskou

De 19-jarige Kluivert had in Stadio Olimpico een basisplaats en maakte de negentig minuten vol. Nadat hij in de eerste helft met een fraai schot de lat raakte, maakte hij zeventien minuten voor tijd de 4-0. De tweevoudig Oranje-international tikte een rebound binnen na een redding van Plzen-doelman Matus Kozacik.

Rick Karsdorp, de andere Nederlander van Roma, werd door trainer Eusebio Di Francesco buiten de selectie gelaten.

Het was al snel duidelijk dat het geen moeilijke avond zou worden voor Roma. Edin Dzeko maakte na drie minuten 1-0 en in de veertigste minuut was de Bosnische spits ook verantwoordelijk voor de tweede goal.

Na rust werd het nog erger voor de Tsjechische kampioen. De jonge Turkse middenvelder Cengiz Ünder tekende voor de 3-0, waarna Kluivert dus de 4-0 maakte en Dzeko vlak voor tijd zijn hattrick completeerde.

Speler op doel bij CSKA Moskou

Omdat Roma de eerste groepswedstrijd met 3-0 verloor van Real, staat de Italiaanse kampioen op drie punten. CSKA Moskou gaat na twee speelronden verrassend aan de leiding met vier punten. Plzen heeft één punt.

CSKA won woensdagavond van Real door een goal in de tweede minuut van Nikola Vlasic. De wedstrijd in het Luzhniki Stadion kende nog wel een spectaculair slot, want in de vijfde minuut van de blessuretijd kreeg Igor Akinfeev, de ervaren doelman van de Russen, zijn tweede gele kaart en dus rood.

De thuisploeg had op dat moment al drie keer gewisseld en dus moest een speler de laatste minuten keepen, maar ook toen slaagde Real er niet in gelijk te maken.